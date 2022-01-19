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【美股市況】道指瀉逾600點 納指挫逾2.2% 高盛急跌8%（不斷更新）

股市 02:20 2022/01/19

分享：

美股動態不斷更新

微軟純現金687億美元超高溢價收購動視暴雪，震動市場，利好海外遊戲股估值，不過，道指仍受制高盛業績欠佳，跌逾500點。

【騰訊持股】微軟進軍元宇宙溢價45%收購動視暴雪　涉資687億美元　動視暴雪爆升微軟穩

憂慮通脹及加息預期升溫下，美國10年期債息抽升，高見1.85厘，創兩年高，納指跌1.2%，歐股亦見沽壓。

美股周二午市維持下跌局面，道指瀉逾600點，納指跌逾2.2%。美債息大幅攀升，令科技股受壓。市場繼續關注美企業績與併購交易消息。微軟據傳將以687億美元全現金方式收購動視暴雪，股價跌1.7%，高盛股價跌8%，此前宣布第四財季淨營收按年增長8%，但股票業務營收按年下降11%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：53】道指跌633點，跌幅為1.7%，報35278點；納指跌335點，跌幅逾2.2%，報14558點；標指跌80點，跌幅為1.7%，報4582點。

【01：37】美國10年期債息漲至1.859%，創2020年1月份以來新高。

【00：40】英國10年期國債收益率上漲約3.5個基點，至1.222%，創2019年5月份以來新高。

【00：35】中概股持續走高，貝殼（美：BEKE）漲超7%，富途控股（美：FUTU）漲近7%，老虎證券（美：TIGR）漲近6%，拼多多（美：PDD）漲約5%。

【00：30】抗疫概念股持續走低，BioNTech SE（美：BNTX）跌幅擴大至10%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌近8%，Moderna（美：MRNA）跌近7%，Vir Biotechnology（美：VIR）跌超6%。

【00：22】外賣概念股齊挫，Uber（美：UBER）跌5%，DoorDash（美：DASH.N）跌4.21%，Just Eat Takeaway.com（美：GRUB）跟跌。

【23：30】微軟純現金687億美元超高溢價收購動視暴雪，震動市場，利好海外遊戲股估值，不過，道指仍受制高盛業績欠佳，跌逾500點。

【22：29】美股開市，道指低開428點，報35483點，納指跌1.6%，報14661點，標指跌53點，報4609點。高盛績後受壓，跌逾6%，報357美元。

【美股業績】高盛上季盈利挫13%至39億美元　遜預期

【17：51】美國10年期債息急升逾3%，曾高見1.855厘，現報1.832厘。道指期貨跌301點，納指期貨跌1.8%，標指期貨跌52點。

【16：23】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌230點，報35723點；標指期貨跌41點，報4620點；納指期貨跌252點或1.6%，報15359點。

【15：49】【新冠疫苗】莫德納正研發「新冠+流感+RSV」三合一疫苗、目標明年底前推出　Omicron疫苗將進入臨床階段

【14：17】【美股展望】晨星：美股估值偏高或現調整　偏好小型、能源、價值型股

【13：06】【美股焦點】亞馬遜轉軚繼續接受英國Visa信用卡　稱雙方正密切合作開發潛在解決方案

【12：20】道指期貨跌68點，報35885點；標指期貨跌17點，報4645點；納指期貨跌147點或0.9%，報15464點。

【12：17】【加密貨幣】Crypto.com發現可疑活動曾暫停提款　行政總裁：無客戶資產受損

【11：10】【5G】美國航空公司聯署：新5G服務干擾將引發「航空災難」

【10：59】【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

【10：30】【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

【08：44】【美國加息】美國2年國債息升穿1厘為2020年2月以來首次　10年債息升穿1.8厘關口

【08：26】【美國加息】美國3月加息預期進一步升溫　加息25點子概率升至91.6%

 

==以下1月17日（周一）股市==

美股今日馬丁路德金紀念日休市，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨升74點，納指期貨升0.2%。美股本周焦點除了留意債息外，亦落於美企業績身上。重點包括摩根士丹利、高盛、美國銀行、艾司摩爾（ASML）及Netflix業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*

即市走勢︰

【18：17】道指期貨轉升74點，納指期貨升0.2%，標指期貨升10點。

【12：14】美股今日馬丁路德金紀念日休市，道指期貨跌21點，報35890點；標指期貨跌6點，報4656點；納指期貨跌59點或0.4%，報15552點。

【11：37】【新股IPO】倫交所據報擬引入全新上市模式　以吸引科技公司來英上市

【10：33】【芯片加價】蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案

【10：09】【投行人事】瑞信主席辭任　觀溫布頓違防疫隔離遭查

【07：56】沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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