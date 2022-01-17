【互聯網監管】百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席

▲ 【互聯互通】百度聯同美團在內十多間企業開啟互聯互通深度合作 新春起開放百億流量

中國工信部至去年起倡導內地科網巨企要將產品相互打通，多間巨企陸續表態支持。百度 （09888） 聯合美團 （03690） 、小紅書、順豐（深：002352）、攜程 （09961） 、知乎（美：ZH）、同程旅行 （00780） 、貓眼娛樂 （01896） 、58同城在內等十多間企業宣布，開啟互聯互通深度合作，將以農曆新年為起點，共同在流量、技術、服務生態三大層面展開互聯互通合作。

據最新公布，內地兩大科網巨企騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 都不在此輪「互聯互通」合作。

百度：可在百度app訂酒店、買車票戲飛

據報，多間企業已在百度App內上線智能小程序，百度將在今年「好運中國年」活動期間向互聯互通合作夥伴開放百億流量，共同為用戶打造一站式春節服務。

百度App負責人表示，十多間互聯網企業互聯互通可以有效提升用戶體驗，用戶在百度App內使用相應智能小程序可直接完成預訂酒店、購買火車票、電影票等高頻服務，不再需要在不同App之間跳轉。

在去年12月舉行的2021百度聯盟峰會上，百度執行副總裁沈抖曾表示， 過去10年，既是得到的10年，也是失去的10年。10年高速發展，中國移動互聯網用戶規模和產業規模全球領先。但同時，原本 開放的互聯網，在移動時代全面走向封閉，圍牆花園林立。當下，讓中國互聯網重啟活力引擎的機會就是互聯互通， 互聯互通不是收拾殘局，而是在技術紅利中重開一局。

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