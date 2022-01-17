  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席

股市 12:55 2022/01/17

分享：

【互聯互通】百度聯同美團在內十多間企業開啟互聯互通深度合作 新春起開放百億流量

中國工信部至去年起倡導內地科網巨企要將產品相互打通，多間巨企陸續表態支持。百度 （09888） 聯合美團 （03690） 、小紅書、順豐（深：002352）、攜程 （09961） 、知乎（美：ZH）、同程旅行 （00780） 、貓眼娛樂 （01896） 、58同城在內等十多間企業宣布，開啟互聯互通深度合作，將以農曆新年為起點，共同在流量、技術、服務生態三大層面展開互聯互通合作。

據最新公布，內地兩大科網巨企騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 都不在此輪「互聯互通」合作。

阿里騰訊繼續拆牆 淘寶更新分享功能、微信點擊淘寶連結即可直接打開，可見【下一頁】

百度：可在百度app訂酒店、買車票戲飛

據報，多間企業已在百度App內上線智能小程序，百度將在今年「好運中國年」活動期間向互聯互通合作夥伴開放百億流量，共同為用戶打造一站式春節服務。

百度App負責人表示，十多間互聯網企業互聯互通可以有效提升用戶體驗，用戶在百度App內使用相應智能小程序可直接完成預訂酒店、購買火車票、電影票等高頻服務，不再需要在不同App之間跳轉。

在去年12月舉行的2021百度聯盟峰會上，百度執行副總裁沈抖曾表示，過去10年，既是得到的10年，也是失去的10年。10年高速發展，中國移動互聯網用戶規模和產業規模全球領先。但同時，原本開放的互聯網，在移動時代全面走向封閉，圍牆花園林立。當下，讓中國互聯網重啟活力引擎的機會就是互聯互通，互聯互通不是收拾殘局，而是在技術紅利中重開一局。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

相關報道：

【雙11】官媒：「微信屏蔽淘寶購物車」上熱搜　「超大平台應當有超大格局」

【互聯網監管】工信部本周初開聲騰訊即行動解決屏蔽網址　內媒：QQ已可打開淘寶抖音鏈接

港股 美團－W（03690） 中國 互聯互通 農曆新年 百度集團—SW（09888） 小紅書 貓眼娛樂（01896） 同程旅行（00780）

上一篇文章

金沙1928股價半日飆升逾一成半　濠賭股短綫可否追入？

下一篇文章

【內房危機】朗詩地產全年銷售額升15%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款