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【2022年展望】疫情帶來隱憂　　企業採取審慎保守策略

商業 12:07 2022/01/17

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有人力資源顧問預計，企業今年制定政策時傾向審慎保守，又建議高層應多與員工分享公司最新發展情況，以穩定員工信心。（資料圖片）

變種病毒株Omicron入侵香港，政府早前亦收緊防疫措施，令個別行業大受打擊。企業在制定政策時可能會因疫情變化採取不同策略，有人力資源顧問預計，企業今年制定政策時傾向審慎保守，又建議高層應多與員工分享公司最新發展情況，以穩定員工信心。

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，現時本地出現變種病個案，社會仍然有擔憂，相信在農曆新年前擔憂仍然存在。她預計，今年波幅比較大，特別是在上半年，因疫情不會一下子過去，所以企業都是摸着石頭來過河。

然而，比起去年同期，現時企業相對樂觀。周解釋，去年同期未有疫苗，恐慌性比現時大，現時陸續有不少市民接種疫苗，令整體防護增加。德勤中國華南區人才主管合夥人石詠文亦指，疫情反覆是全球問題，當企業政策不合時宜，就需要更新。

她舉例，公司在人事方面的政策也要適應新常態，應以人為本、對員工釋出關懷為重點。德勤中國華南區主管合夥人歐振興補充，疫情不確定性高，制定政策時要考慮不同問題，例如公司以往不少同事會到大灣區工作，但由於中港兩地仍未通關，因此公司透過內部的「大灣區人才流動計劃」，調配人手到大灣區工作。

由於企業今年傾向採取審慎保守策略，周綺萍透露，即使1月底是企業派發花紅的日子，目前仍有不少企業仍在考慮中。

德勤3年斥10億 推進港業務

至於招聘方面，周表示，去年觀察到當大企業有員工離職，某些職位會由員工兼任，但近幾個月，甚至在去年第四季，有公司已恢復招聘，可見勞工市場已經到底回升。不過，企業在招聘方面仍相對保守，以往有人離職會即時進行招聘，但現時會觀察市況才決定招聘計劃。

石詠文表示，該企對香港仍充滿信心，會視乎不同服務綫的需要繼續招聘，如諮詢行業，而招聘人數不會少於疫情前。歐振興指，在未來3年投入10億港元，用於推進香港業務升級轉型。隨着疫情加速數碼化，會在能力升級和人才培養方面持續投入大量資源，旨在充分利用新興技術，為自身及客戶創造價值，而德勤的Inspire HK戰略計劃將重點關注轉型、數字化以及「環境、社會和管治」（ESG）等優先領域，持續推進可持續發展戰略轉型。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips：

記者：廖淑瑩

ESG 可持續發展 疫情 周綺萍 花紅 德勤 大灣區 香港 農曆新年 人力資源

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