  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管重拳】蘋果終向荷蘭妥協　允許App Store使用第三方支付

商業 11:56 2022/01/17

分享：

Apple在聲明中表示，「為遵守ACM的命令，我們將引入兩個可供選擇的新權限，專門適用於荷蘭App Store上的交友app，為用戶提供額外的支付處理選項。」（法新社）

蘋果（Apple）過去限制應用程式（App）開發商只能透過蘋果支付系統收取購買費用，引起不少爭議。荷蘭消費者和市場管理局（ACM）去年12月就向Apple發出命令，要求Apple解除對交友App支付系統的限制。日前Apple終向荷蘭妥協，宣布允許App Store內的交友app使用第三方支付。

據悉，ACM去年12月指出，Apple App Store存在壟斷行為，須在今年1月15日前，更改相關政策，如Apple未進行修改，將對其處以每周500萬歐元（約4,400萬港元）的罰款，上限最高可達5,000萬歐元（約4.4億港元）。

【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金

近日Apple終向荷蘭妥協，宣布允許App Store內的交友app使用第三方支付。Apple在聲明中表示，「為遵守ACM的命令，我們將引入兩個可供選擇的新權限，專門適用於荷蘭App Store上的交友app，為用戶提供額外的支付處理選項。」如程式開發者在荷蘭的交友app中允許進行第三方支付，但就需遵守Apple的權限。同時警告開發者，這將涉及額外的責任，並帶來一些新的風險。

擔心損害用戶體驗　Apple已提出上訴

Apple補充：「某些App Store功能將無法應用在你的客戶身上，部分原因是我們無法驗證在App Store的私人和安全支付系統之外進行的支付安全性和可靠性。由於Apple無法直接了解使用替代方法進行的購買項目，Apple將無法協助用戶處理退款、購買記錄、訂閱管理，以及通過這些替代購買方法，購買數碼商品和服務時遇到的其他問題，你將負責與客戶解決此類問題。」

【反壟斷】中央政法工作會議：加大反壟斷等領域司法力度　更好完善營商環境

Apple強調自家支付系統對開發者的好處，並表示該系統將繼續作為一個選項供開發者在荷蘭的交友app中使用。同時，Apple亦表示不同意ACM的裁決，認為它「不符合對用戶的最佳利益」，並已就該裁決向上級法院提出上訴。Apple解釋：「我們擔心這些變化會損害用戶體驗，並對用戶隱私和數據安全造成新的威脅。」

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【科企反壟斷】市監局出手騰訊阿里B站上榜 去年220億元罰金阿里巴巴佔8成
2022/01/06
【科企反壟斷】市監局出手騰訊阿里B站上榜 去年220億元罰金阿里巴巴佔8成
【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法
2022/01/05
【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法
【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆
2022/01/12
【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆
【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作
2022/01/10
【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作

你可能感興趣

【科企反壟斷】市監局出手騰訊阿里B站上榜 去年220億元罰金阿里巴巴佔8成
19:51 2022/01/06
【科企反壟斷】市監局出手騰訊阿里B站上榜 去年220億元罰金阿里巴巴佔8成
【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法
09:00 2022/01/05
【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法
【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆
15:25 2022/01/12
【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆
壟斷 荷蘭 Apple App Store

上一篇文章

【2022年展望】疫情帶來隱憂　　企業採取審慎保守策略

下一篇文章

【禁堂食】團年盆菜外賣增加　食材成本升2成供應緊張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫下新年】年宵花市取消　新地商場即推1萬呎「新春快閃店」
【疫下新年】年宵花市取消　新地商場即推1萬呎「新春快閃店」
【經營策略】果汁品牌3招突圍　網店生意爆升10倍
【經營策略】果汁品牌3招突圍　網店生意爆升10倍
【旅遊寒冬】東京台場大江戸温泉物語 母企不敵旅遊停擺賣盤
【旅遊寒冬】東京台場大江戸温泉物語 母企不敵旅遊停擺賣盤
【收藏之選】BALENCIAGA推出「香港」咖啡杯　售700元
【收藏之選】BALENCIAGA推出「香港」咖啡杯　售700元
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【晚市禁堂食】大家庭團年外賣盆菜　年輕小家庭嫌味道不合？
【晚市禁堂食】大家庭團年外賣盆菜　年輕小家庭嫌味道不合？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款