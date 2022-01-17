【監管重拳】蘋果終向荷蘭妥協　允許App Store使用第三方支付

▲ Apple在聲明中表示，「為遵守ACM的命令，我們將引入兩個可供選擇的新權限，專門適用於荷蘭App Store上的交友app，為用戶提供額外的支付處理選項。」（法新社）

蘋果（Apple）過去限制應用程式（App）開發商只能透過蘋果支付系統收取購買費用，引起不少爭議。荷蘭消費者和市場管理局（ACM）去年12月就向Apple發出命令，要求Apple解除對交友App支付系統的限制。日前Apple終向荷蘭妥協，宣布允許App Store內的交友app使用第三方支付。

據悉，ACM去年12月指出，Apple App Store存在壟斷行為，須在今年1月15日前，更改相關政策，如Apple未進行修改，將對其處以每周500萬歐元（約4,400萬港元）的罰款，上限最高可達5,000萬歐元（約4.4億港元）。

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近日Apple終向荷蘭妥協，宣布允許App Store內的交友app使用第三方支付。Apple在聲明中表示，「為遵守ACM的命令，我們將引入兩個可供選擇的新權限，專門適用於荷蘭App Store上的交友app，為用戶提供額外的支付處理選項。」如程式開發者在荷蘭的交友app中允許進行第三方支付，但就需遵守Apple的權限。同時警告開發者，這將涉及額外的責任，並帶來一些新的風險。

擔心損害用戶體驗 Apple已提出上訴

Apple補充：「某些App Store功能將無法應用在你的客戶身上，部分原因是我們無法驗證在App Store的私人和安全支付系統之外進行的支付安全性和可靠性。由於Apple無法直接了解使用替代方法進行的購買項目，Apple將無法協助用戶處理退款、購買記錄、訂閱管理，以及通過這些替代購買方法，購買數碼商品和服務時遇到的其他問題，你將負責與客戶解決此類問題。」

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Apple強調自家支付系統對開發者的好處，並表示該系統將繼續作為一個選項供開發者在荷蘭的交友app中使用。同時，Apple亦表示不同意ACM的裁決，認為它「不符合對用戶的最佳利益」，並已就該裁決向上級法院提出上訴。Apple解釋：「我們擔心這些變化會損害用戶體驗，並對用戶隱私和數據安全造成新的威脅。」

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責任編輯：陳卓賢