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北韓再試射兩枚彈道導彈 今個月第4次

環球社會熱點 11:54 2022/01/17

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北韓今年首個月第4次試射導彈，南韓及日本周一（17日）再次偵測到北韓試射導彈。韓聯社報道指，南韓當局初步估計北韓向東部海域發射兩枚近程彈道導彈，射程均不到400公里。

北韓稱成功試射超音速導彈 金正恩要加快軍隊現代化 【下一頁】

日本及南韓周一分別偵測到北韓發射不明飛行物，其後確認為導彈。韓聯社引述參謀長聯席會議內容，指北韓從平壤順安機場向東部海域發射兩枚近程彈道導彈，射程均不到400公里。

南韓指，這已是北韓今年以來第4次導彈試射，最近一次為上周五（15日）於火車上發射兩枚近程彈道導彈。

北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施 【下一頁】

此外，日本海岸警衛隊亦發表聲明，敦促日本海岸附近航行的船隻留意墜落物體，暫未接獲船隻或飛機受損報告。日本外相林芳正表示，對北韓接連發射深表遺憾。

與此同時，韓聯社亦引述多名消息人士指，北韓貨運列車於周日（16日）駛入中國邊境城鎮丹東，屬自新冠疫情封鎖邊境以來，首次有列車前往中國。該架列車已於周一早上返回北韓，據悉已裝載生活必需品及醫藥等緊急物資。

南韓預料，北韓其後會每日安排列車駛入中國裝載物資，重啟陸路貿易。

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責任編輯：郭麗明

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