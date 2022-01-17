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【虛擬經濟】沃爾瑪加入元宇宙戰團 傳有意創建自家虛擬貨幣及NFT

理財智慧 14:01 2022/01/17

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美國大型零售企業沃爾瑪（美：WMT），有意進軍元宇宙世界。根據沃爾瑪最新提交的商標申請顯示，該公司有意創建自家的虛擬貨幣及NFT（非同質化代幣）。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

沃爾瑪在去年12月30日，向美國專利與商標局提交了7項商標申請，顯示該公司有意製造和銷售虛擬商品，銷售範圍包括電子產品、居家用品、玩具、體育用品和個人護理產品，在另一份文件中更包括了虛擬貨幣及NFT。沃爾瑪在一份聲明表示，該公司正「持續探索新興技術如何塑造未來的購物體驗」，但就拒絕評論商標申請的具體細節。

【延伸閱讀】【NFT】澳洲網球公開賽進軍元宇宙　推出NFT更舉辦虛擬賽事

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元

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商標律師Josh Gerben對此指出，今次商標申請的訊息量巨大，顯示沃爾瑪正在背後推進許多計畫，包括該公司如何應對加密貨幣、元宇宙和虛擬世界的問題。他補充，自從Facebook宣布將公司名稱改為Meta，向外界表明其超越社交媒體的野心，Nike、Gap、Under Armour、Adidas、Urban Outfitters、Ralph Lauren和Abercrombie & Fitch等零售業者，亦爭相投入虛擬世界以搶佔先機，以確保知識產品在這個虛擬空間能得到保障，以及帶來新的收入來源。

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責任編輯：嚴浩文

WalMart 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 虛擬貨幣 NFT

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