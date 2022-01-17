【虛擬經濟】沃爾瑪加入元宇宙戰團 傳有意創建自家虛擬貨幣及NFT

美國大型零售企業沃爾瑪（美：WMT），有意進軍元宇宙世界。根據沃爾瑪最新提交的商標申請顯示，該公司有意創建自家的虛擬貨幣及NFT（非同質化代幣）。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

沃爾瑪在去年12月30日，向美國專利與商標局提交了7項商標申請，顯示該公司有意製造和銷售虛擬商品，銷售範圍包括電子產品、居家用品、玩具、體育用品和個人護理產品，在另一份文件中更包括了虛擬貨幣及NFT。沃爾瑪在一份聲明表示，該公司正「持續探索新興技術如何塑造未來的購物體驗」，但就拒絕評論商標申請的具體細節。

【延伸閱讀】【NFT】澳洲網球公開賽進軍元宇宙 推出NFT更舉辦虛擬賽事

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

商標律師Josh Gerben對此指出，今次商標申請的訊息量巨大，顯示沃爾瑪正在背後推進許多計畫，包括該公司如何應對加密貨幣、元宇宙和虛擬世界的問題。他補充，自從Facebook宣布將公司名稱改為Meta，向外界表明其超越社交媒體的野心，Nike、Gap、Under Armour、Adidas、Urban Outfitters、Ralph Lauren和Abercrombie & Fitch等零售業者，亦爭相投入虛擬世界以搶佔先機，以確保知識產品在這個虛擬空間能得到保障，以及帶來新的收入來源。

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文