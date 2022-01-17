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【基金點睇】貝萊德預期港股機會或優於A股 看好消費互聯網等板塊

股樓投資 14:57 2022/01/17

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貝萊德基金投資總監陸文杰認為，2022年港股機會可能優於A股。究其原因，港股經過2021年的大幅度下跌，估值比較低，大部分行業的估值在歷史中位數以下。而且，投資者預期也較低。從市盈率角度，港股是全球主要市場中最低的，主板估值亦比A股低15%至20%，恒生科技指數的估值只是深圳創業板指數的三分一。

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在板塊方面，他看好消費、互聯網、生物醫藥等板塊。好像，目前原材料價格上漲有所緩解，下游消費品都在漲價，消費行業有很大的恢復潛力。而且，港股的消費板塊有很多好公司，如體育用品、乳業等，成長性好且估值便宜。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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陸文杰又認為，2021年受到較嚴的行業監管政策影響，互聯網板塊的估值遭到壓制，跌得最慘。但在目前政策轉向，穩增長的基調下，有緊縮效應的政策會謹慎出台，如果政策改善，游戲、社區、綫上服務、元宇宙等都是可以投資的方向。另生物醫藥也存在機會，其中的醫藥研發與外包服務（CXO）領域，因中國的公司在全球藥品研發和製造上的成本和質量優勢不可替代，疫情帶來的醫療和藥品研發方面需求很強。

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記者：林衛

板塊 市盈率 港股 估值便宜

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