【穩經濟】中國最新零售銷售數字遜預期 發改委部署振消費

國家統計局公布，2021年12月社會消費品零售總額按年增1.7%，按月下降0.2%，差過市場預期。2021年全年社會消費品零售總額44.08萬億元（人民幣，下同），比上年增長12.5%；兩年平均增長3.9%；全年全國網上零售額13.09萬億元，比上年增長14.1%。其中，實物商品網上零售額增長12%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%。按消費類型分，商品零售增長11.8%；餐飲收入增長18.6%。另升級類消費需求持續釋放，限額以上單位金銀珠寶類、文化辦公用品類商品零售額分別增長29.8%、18.8%。

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政策上，中國政府部署進一步釋放居民消費潛力，推動實現一季度經濟平穩開局。發改委日前發布了《關於做好近期促進消費工作的通知》，強調要抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，適應居民消費習慣變化和提質升級需要，挖掘消費熱點和增長點。

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措施包括，支持開展新能源汽車下鄉，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉，通過企業讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。引導生產企業積極開發適合農村市場的日用消費品、大家電、建材、家具、汽車等，推動農村耐用消費品更新換代。同時，鼓勵有條件的地方對綠色建材、低碳節能產品等消費品予以適當補貼或貸款貼息；加快構建廢舊物資循環利用體系；支持家電、家具等企業開展「以舊換新」、「以換代棄」活動。

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記者：林衛