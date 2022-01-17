  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【穩經濟】中國最新零售銷售數字遜預期 發改委部署振消費

股樓投資 12:45 2022/01/17

分享：

國家統計局公布，2021年12月社會消費品零售總額按年增1.7%，按月下降0.2%，差過市場預期。2021年全年社會消費品零售總額44.08萬億元（人民幣，下同），比上年增長12.5%；兩年平均增長3.9%；全年全國網上零售額13.09萬億元，比上年增長14.1%。其中，實物商品網上零售額增長12%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%。按消費類型分，商品零售增長11.8%；餐飲收入增長18.6%。另升級類消費需求持續釋放，限額以上單位金銀珠寶類、文化辦公用品類商品零售額分別增長29.8%、18.8%。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

政策上，中國政府部署進一步釋放居民消費潛力，推動實現一季度經濟平穩開局。發改委日前發布了《關於做好近期促進消費工作的通知》，強調要抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，適應居民消費習慣變化和提質升級需要，挖掘消費熱點和增長點。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注  10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

措施包括，支持開展新能源汽車下鄉，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉，通過企業讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。引導生產企業積極開發適合農村市場的日用消費品、大家電、建材、家具、汽車等，推動農村耐用消費品更新換代。同時，鼓勵有條件的地方對綠色建材、低碳節能產品等消費品予以適當補貼或貸款貼息；加快構建廢舊物資循環利用體系；支持家電、家具等企業開展「以舊換新」、「以換代棄」活動。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

經濟 中華人民共和國國家發展和改革委員會 社會消費品零售總額 補貼 國家統計局 中國

下一篇文章

【宏觀數據】中國2021年人口僅增48萬人 人口出生率持續跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【兼職筍工】家福會請兼職送飯員 負責提供送飯服務予長者及有需要人士 時薪60元
【兼職筍工】家福會請兼職送飯員 負責提供送飯服務予長者及有需要人士 時薪60元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款