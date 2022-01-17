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【宏觀數據】中國2021年人口僅增48萬人 人口出生率持續跌

股樓投資 12:34 2022/01/17

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較早前，著名經濟學家任澤平倡議中國政府印2萬億元人民幣，鼓勵居民在10年多生5,000萬孩子，形容情況刻不容緩。果真如此，國家統計局周一（17日）公布2021年中國人口僅增加48萬人，人口出生率也持續下跌，連續兩年跌破10‰水平。

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統計顯示，2021年底國內31個省區市總人口為14.13億人，比上年底增加48萬人；全年出生人口1,062萬人，人口出生率進一步降至7.52‰。從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口8.82億人，佔全國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口佔全國人口的18.9%，凸顯出人口老化問題漸現。

【延伸閱讀】2022年部署：高盛選出近20隻首選港股 ，請按【見下頁

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另一方面，2021年底城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為64.7%，比上年底提高0.83個百分點。根據去年發布的《中國統計年鑑2021》顯示，中國2020年人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創43年來新低；人口自然增長率僅為1.45‰，為1978年以來的歷史新低。

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記者：林衛

經濟 國家統計局 中國

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