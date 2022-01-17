【恒大3333】恒大轉讓兩間公司股權 五礦信托接盤：推動項目正常化是最優解決方案

▲ 【內房危機】恒大轉讓兩間公司股權 均由五礦信托接盤

中國恒大 （03333） 退出兩間公司股權。據企查查APP顯示，中國恒大轉讓旗下兩間公司，包括昆明恒拓置業，以及佛山市順德區盈沁房地產開發的所有股權，前者原為中國恒大昆明有限公司持有100%股權，而後者則由中國恒大關聯公司佛山市南海俊凱房地產開發持有49%股權，兩者股權均由五礦國際信托接盤。

五礦國際信托為中國五礦集團（上：600058）旗下從事信託業務的非銀行金融機構。

五礦信託回應內媒指，面對恒大集團項目風險，五礦信託提高政治站位，始終以「保交樓、保民生、保穩定」為行動綱領，以維護投資人的利益為首要目標，積極尋求資產的多元化應對和化解路徑。經過反复論證，公司認為通過獲得項目公司全部股權及管理權，推動項目正常化運營，是當前解決恒大項目問題的最優方案。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【內房危機】「20恒大01」債權人准延期半年兌付 要求承諾「不逃廢債」

【內房危機】民生銀行據報將削減房企風險敞口列為今年優先事項 傳對恒大敞口逾290億人幣

【恒大汽車708】恒大汽車首款車恒馳5下線、較預期提前12天 股價反跌14%

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業等