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【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂

環球社會熱點 11:27 2022/01/17

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美國受新冠肺炎Omicron變種影響，近期確診人數大增。美國美國政府醫務總監默西警告，Omicron變種引發的新一波疫情尚未見頂。默西表示美國部分地區未來數周的住院及死亡患者人數仍會增加。美國密蘇里州堪薩斯市指，當地醫院自聖誕假起已超負荷運作。

美國CDC更新指引 建議戴N95等最高防疫級別口罩 【下一頁】

《紐約時報》指美國截至上周六（15日）的過去一周，平均每日新增逾80萬宗確診。默西（Vivek Murthy）周日（16日）接受CNN訪問時表示，雖然美國東北部地區，如紐約市及新澤西州的新增確診病例數目正下降，但全國疫情始終未見緩和。

默西警告隨著住院及死亡人數增加，美國許多地區在未來數周將面臨艱難境況。

布朗大學（Brown University） 公共衛生學院院長賈阿（Ashish Jha）亦持相同意見。賈阿接受霍士新聞採訪時透露，目前有約15萬新冠患者需留院治療。他指住院人數創歷史新高，並預料未來人數會再大幅增加。

美國堪薩斯市（Kansas City）市長Quentin Lucas亦透露，當地醫院自聖誕假期以來已不勝負荷，Omicron變種對醫療系統構成巨大挑戰。

拜登免費派口罩 擴大美國新冠試劑供應 【下一頁】

《紐約時報》報道，由於檢測訂單延誤等原因，部分美國居民未能及時取得快速測試工具接受檢測，在部分地區或因此出現病毒蔓延情況。美國前國土安全顧問博塞特（Tom Bossert）批評，由於政府訂購檢測工具數目太少，美國檢測進度一直跟不上疫情蔓延速度。

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責任編輯：李俊儀

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