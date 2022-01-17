祖高域未來3年無得入境？澳洲總理話未必

澳洲政府上周再度取消網球男單世界一哥祖高域的簽證，澳洲法院周日（16日）駁回祖高域上訴。祖高域無緣參加今屆澳網賽事，澳洲當局有可能禁止祖高域入境3年。但澳洲總理莫里森對祖高域未來入境持開放態度，指可能在適當情況批准其入境澳洲。

祖高域感失望 會尊重裁決將離澳洲 【下一頁】

祖高域（Novak Djokovic）被澳洲當局驅逐出境後，已經隨即乘坐飛機離開墨爾本前往杜拜。根據現行入境規定，除非澳洲移民部長認為祖高域有值得同情或信服的理由，否則他未來3年料無法再申請簽證入境澳洲。

莫里森（Scott Morrison）周一（17日）接受悉尼電台2GB訪問，表示他現在不會提出任何前提。

他表示驅逐令的確禁止祖高域未來3年入境，但當局有機會在適當情況下允許某人重新入境，屆時將會作出考慮。

澳洲法院駁回祖高域上訴後，祖高域直言對判決感到非常失望。祖高域在離開墨爾本前發表聲明指，對自己過去數周成為焦點感到不舒服，希望各界集中關注澳網賽事。

至於祖高域所屬的塞爾維亞，與澳洲的外交爭端持續。塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić）批評澳洲驅逐祖高域出境的決定可恥，更諷刺澳洲的法治有問題。

至於澳洲外長佩恩（Marise Payne）則表示，她與莫里森上周都有和布爾納比奇溝通，強調澳大利亞和塞爾維亞的雙邊關係將維持鞏固基礎。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

祖高域事件時序表

去年12月 14日 參加塞爾維亞首都貝爾格萊德一場籃球比賽，期後多人確診 16日 接受病毒檢測，當時曾出席塞爾維亞郵局舉辦的儀式及無罩參與小組討論 17日 出席青少年網球比賽頒獎禮，他與得獎者都沒有佩戴口罩拍照。當晚得悉確診 18日 確診後仍接受法國體育媒體《隊報》（L’Equipe）採訪及拍攝 今年1月 5日 獲醫療豁免打針的祖高域被澳洲當局拒絕入境，入稟法院上訴 9日 勝訴，獲准入境參與澳網公開賽 12日 承認入境時未有申報曾前往西班牙 14日 澳洲政府突然宣布再次取消祖高域的簽證 17日 澳洲聯邦法院駁回祖高域上訴，維持移民部長霍克取消簽證決定。

責任編輯：鄭錦玲