【中國經濟】中國第四季GDP增長放緩至4%　2021年全年增長8.1%

▲ 【中國經濟】中國第四季GDP增長放緩至4% 全年GDP增8%至114萬億人幣

國家統計局公布去年初步核算經濟數據。中國去年國內生產總值（GDP）按年增8.1%至114.4萬億元（人民幣；下同），增速快過前年的2.2%。 單計第四季，中國經濟按年增4%，較第三季放緩0.9個百分點，為去年全年最低增速的一季。市場原預期，中國GDP上季增長3.3%、全年增長8%。

房地產投資方面，去年全國房地產開發投資14.8萬億元，按年增4.4%。其中，住宅投資11.1萬億元，按年增6.4%；房企到位資金20.1萬億元，按年增4.2%，其中，國內貸款2.3萬億元，按年跌12.7%；利用外資107億元，按年跌44.1%；自籌資金6.5萬億元，按年增3.2%；定金及預收款7.4萬億元，按年增11.1%；個人按揭貸款3.2萬億元，按年增8%。

中國失業率5.1% 消費物價增1.7%遜預期

12月末調查失業率為5.1%，按月高0.1百分點；12月份社會消費品零售總額按年增長1.7%，低過預期的增長3.8%，11月按年增長3.9%。

國家統計局表示，中國去年經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。外部環境更趨複雜嚴峻及不確定，但國內經濟面臨需求收縮、供應衝擊、預期轉弱三重壓力。中國會繼續做好「六穩」、「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大局，保特經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

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