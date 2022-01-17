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【新冠疫苗】法國通過推行疫苗護照 有打針先入得餐廳

環球社會熱點 10:45 2022/01/17

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法國的疫苗通行證措施於國内引起爭議，過去幾個周末繼續有民眾上街示威反對措施。但法國國會周日（16日）仍通過將健康碼改為疫苗護照的法案，要求16歲或以上法國民眾需持有疫苗接種證明，才可進入餐廳、戲院等公共場所。

【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測 【下一頁】

根據法國衛生部截至上周六（15日）的數據，全國已有近78%民眾完成接種新冠疫苗。

按照目前健康碼規定，未完成接種疫苗民眾如果持有近期新冠病毒檢測陰性結果，仍可進入餐廳、咖啡室、戲院及乘坐長途火車。

法國國民議會（下議院）周日以215票對58票的票數，大比數通過推行疫苗護照。法案生效後，民眾只能出示疫苗接種證明才可進入上述場所，不可用陰性檢測結果取代。

【新冠疫苗】世衛COVAX分配10億劑 僅原目標一半 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於今年4月的大選尋求連任。他本月較早時接受法媒《巴黎人報》（Le Parisien）訪問，表示他希望「激死」不肯打針的人（piss them off），讓這群人感到麻煩而打針。

上周六仍有數千名民眾於巴黎及各個城市示威反對疫苗護照，但人數較以往明顯下跌。

法國目前仍處於第五波疫情，每日新增確診數多日超過30萬宗，但入住深切治療部的重症患者數字仍遠低於前年3月至4月出現首波疫情時的數字。

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責任編輯：鄭錦玲

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