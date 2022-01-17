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【互聯網監管】騰訊遊戲公布新春寒假未成年人可連玩7日　年廿七、廿八為禁玩日

股市 10:43 2022/01/17

分享：

騰訊遊戲公佈2022年寒假未成年人限玩時間。

騰訊 （00700） 旗下騰訊六遊戲公佈2022年寒假未成年人限玩時間。騰訊遊戲表示，未成年人可於1月21日至23日（週五、六、日）、1月28日（週五）、1月31日至2月6日（春節假期）、2月11日至13日（週五、六、日）的每天晚上8時至9時之間登錄遊戲。

除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。其中，1月29日至30日（週六、日）為禁玩日期。

換言之，未成年人在新春寒假時總遊戲時間為14小時。

騰訊表示，有關安排是結合《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排。

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