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【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技（立即收看）

股市 12:29 2022/01/17

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股，包括： （00027）  ，金沙中國 （01928）  ，君實生物 （01877） ， 先聲藥業 （02096） 及赤子城科技 （09911） ，詳情待石Sir為你分析。

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欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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港股 先聲藥業（02096） 赤子城科技（09911） 異動股 君實生物（01877） 石鏡泉

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