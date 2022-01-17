【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技（立即收看） 股市 12:29 2022/01/17 分享： 《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股，包括： （00027） ，金沙中國 （01928） ，君實生物 （01877） ， 先聲藥業 （02096） 及赤子城科技 （09911） ，詳情待石Sir為你分析。 ======= 欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股 最新專欄文章 更多 【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打（立即收看） 2022/01/10 【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、 大眾金融、中糧包裝、遠東發展及同仁堂國藥（立即收看） 2022/01/03 【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、 大眾金融、中糧包裝、遠東發展及同仁堂國藥（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂（立即收看） 2021/12/28 【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等（立即收看） 2021/12/20 【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】分析「北水」近10日資金流向 騰訊、美團最新走勢及部署（立即收看） 2021/12/13 【石Sir一周前瞻及異動股】分析「北水」近10日資金流向 騰訊、美團最新走勢及部署（立即收看） 港股 先聲藥業（02096） 赤子城科技（09911） 異動股 君實生物（01877） 石鏡泉