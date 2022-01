【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　

▲ 沃爾瑪在去年12月30日申請了數個商標,表明計劃開始銷售虛擬商品,包括電子產品、玩具、電器、運動器材、服裝、家居裝飾,當中更提到會為客戶提供買賣虛擬貨幣和NFT的機會。(法新社)

元宇宙熱潮從去年開始席捲全球,繼Adidas和Nike相繼涉足NFT(非同質化代幣)產品業務後,美國零售商沃爾瑪(Walmart)近期亦申請數個和虛擬商品相關的商標,為進軍元宇宙做準備。

據《CNBC》報道,沃爾瑪在去年12月30日申請了數個商標,表明計劃開始銷售虛擬商品,包括電子產品、玩具、電器、運動器材、服裝、家居裝飾,當中更提到會為客戶提供買賣虛擬貨幣和NFT的機會。

用AR、VR進行體能訓練課程

同時,另有一份商標申請詳細說明業務很可能涉及「體能訓練服務」和「健康和營養領域的課程」,這些課程可以在增強現實(AR)和虛擬現實環境(VR)中進行。

《Bloomberg》亦指出,沃爾瑪還為「Verse to Home」、「Verse to Curb」和「Verse to Store」等名稱申請了商標,暗示該公司或正準備一種和虛擬購物體驗相關的業務。

沃爾瑪發言人Carrie McKnight表示,沃爾瑪正在不斷探索新興技術如何塑造未來的購物體驗,「我們暫時還未有進一步的內容可分享,但值得注意的是,作為創新過程的一部分,我們經常會提出商標申請。」

元宇宙概念由facebook(美:fb)宣布改名Meta後引爆,科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段,將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】

