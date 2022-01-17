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【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　

科技 10:37 2022/01/17

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沃爾瑪在去年12月30日申請了數個商標，表明計劃開始銷售虛擬商品，包括電子產品、玩具、電器、運動器材、服裝、家居裝飾，當中更提到會為客戶提供買賣虛擬貨幣和NFT的機會。（法新社）

元宇宙熱潮從去年開始席捲全球，繼Adidas和Nike相繼涉足NFT（非同質化代幣）產品業務後，美國零售商沃爾瑪（Walmart）近期亦申請數個和虛擬商品相關的商標，為進軍元宇宙做準備。

【NFT】澳洲網球公開賽進軍元宇宙　推出NFT更舉辦虛擬賽事

據《CNBC》報道，沃爾瑪在去年12月30日申請了數個商標，表明計劃開始銷售虛擬商品，包括電子產品、玩具、電器、運動器材、服裝、家居裝飾，當中更提到會為客戶提供買賣虛擬貨幣和NFT的機會。

用AR、VR進行體能訓練課程

同時，另有一份商標申請詳細說明業務很可能涉及「體能訓練服務」和「健康和營養領域的課程」，這些課程可以在增強現實（AR）和虛擬現實環境（VR）中進行。

【虛擬世界】元宇宙概念先驅遊戲《第二人生》 創辦人Philip Rosedale回歸擔任戰略顧問

《Bloomberg》亦指出，沃爾瑪還為「Verse to Home」、「Verse to Curb」和「Verse to Store」等名稱申請了商標，暗示該公司或正準備一種和虛擬購物體驗相關的業務。

沃爾瑪發言人Carrie McKnight表示，沃爾瑪正在不斷探索新興技術如何塑造未來的購物體驗，「我們暫時還未有進一步的內容可分享，但值得注意的是，作為創新過程的一部分，我們經常會提出商標申請。」

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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