▲ 【芯片加價】蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案

蘋果（美：AAPL）將接受台積電（美：TSM，台：2330）晶圓代工廠今年的漲價，滿足其產能供應。據台媒《工商時報》引述消息人士表示，蘋果自行研發的新一代A16應用處理器已完成設計定案，將採用台積電4納米N4P製程投片，預計下半年開始量產。

A16應用處理器將搭載於新一代iPhone 14及iPad等產品，但由於台積電芯片產能供不應求，台積電已於今年全面提價，而蘋果亦已經接受台積電漲價要求以確保產能供應，並包下台積電12萬至15萬片4納米產能。

台積電芯片加價至少8% iPhone14據報加價100美元

台積電晶圓代工價格加幅方面，16納米及12納米、7納米及6納米、5納米及4納米等製程平均約加8至10%；28納米及22納米、40納米及更成熟製程的平均價格，則約加15%。

報道指，台積電今年全面調高晶圓代工價格，蘋果之前沒有被漲過價格，但為了確保產能已接受漲價。對於漲價的幅度，由於蘋果是台積電第一大客戶，漲幅將低於其他客戶。

另外，近期市場流傳，今年推出的蘋果iPhone 14 將會加價，有指iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max售價將提高100美元，分別從1,099及1,199美元起價，iPhone 14則維持799美元起。

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