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【投行人事】瑞信主席辭任、觀溫布頓違防疫隔離受查墮馬　去年接手Archegos和Greensill 殘局

股市 17:02 2022/01/17

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【投行人事】瑞信主席辭任　觀溫布頓違防疫隔離遭查

歐資投行瑞士信貸主席Antonio Horta-Osorio宣布請辭。Horta-Osorio早前被傳媒揭發，因兩度違反新冠病毒防疫規則而被瑞信內部調查，包括於去年7月親身到訪英國觀看溫布頓網球賽決賽，而按當時英國防疫要求，Horta-Osorio應須接受隔離，而去年11月他被指從英國返回瑞士後，未滿足隔離10日規定，就再出發到伊比利亞半島。

Horta-Osorio發表聲明指，自己數項行動令銀行陷入困難，也令自己內部和外部帶領瑞信的能力受損，對此感到遺憾，相信辭職符合瑞信和持份者利益。

曾助萊斯銀行從破產邊緣恢復　接手瑞信不足一年

Horta-Osorio去年4月才接手瑞信主席，帶領瑞信面對Archegos 槓桿交易巨虧，以及供應鏈融資商Greensill Capital無力償債的衝擊。瑞信因兩大事件，虧損逾50億美元，也令股價大跌兩成。

Horta-Osorio曾在英資萊斯銀行（Lloyds Banking Group）出席行政總裁，從公司破產邊緣中扭轉的經驗，曾被瑞信董事會所看重，惟其在集團出任未足一年就再離開，其轉型中的內部文化引發外憂慮。

他辭任後，瑞信安排董事會成員Axel Lehmann接手主席職務，Lehmann去年成為瑞信董事會成員，此前在瑞銀集團、蘇黎士保險工作。

瑞信在瑞士股價早段跌2%。

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投資銀行 Axel Lehmann

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