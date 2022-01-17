第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」得獎名單公佈

香港教育行政學會由有志研究及推廣教育行政的人士於1984年11月創立，並於2011年成功註冊為非牟利慈善團體。為向香港教育界推廣卓越教育行政的重要性，本學會於2012年首辦卓越教育行政人員獎勵計劃，兩年一屆，至今已踏入了第五屆。有關計劃得到教育界仝人的認同和支持，本學會繼續舉辦以推動教育行政的優化和鼓勵教育行政人員的分享。第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」經提名申請、初選評審、終審團會面和應屆執委會通過，有19名教育行政人員獲獎。第五屆終選評審團成員有：香港中文大學逸夫書院校董會主席馮兆滔先生、香港教育大學徐國棟教授、香港各界扶貧促進會會長蔡加讚先生、香港教育行政學會永遠榮譽會長李少鶴校長、香港教育行政學會會長陳曾建樂總校長和香港教育行政學會主席梁淑儀校長(排名不分先後)。



為鼓勵並提供一個簡單而隆重的平台給獲獎者分享其寶貴的教育行政經驗，本學會原定於2022年1月15日下午在中華基督教會協和小學(長沙灣)舉辦第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」頒獎典禮，邀請了中央駐港聯絡辦公室教育科技部副部長徐凱博士和香港教育局副局長蔡若蓮博士為主禮嘉賓，並於典禮後在旺角帝京酒店進行晚宴聚餐。因應新變種病毒Omicron近日在社區傳播，香港現正處於遏制第5波疫情的關鍵階段，執委會於1月9日晚線上特別會議討論後，為保障各参加者健康及避免大家帶來不必要的風險，一致同意將第五屆「卓越教育行政人員奬勵計劃」頒奬典禮延期至2022年6月18日(星期六)下午3時正至5時30分舉行，當天頒奬典禮和宴會細節容後另行通知。

(特約)