【港股市況】恒生指數高開6點後早段轉跌　濠賭股逆市續炒上、金沙升逾一成（不斷更新）

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【新股IPO】B.Duck母企德盈控股首掛 早段最多升35%
美股上周五個別發展，道指期貨跌201點，至於港股今早輕微高開，恒生指數開報24390點，升6點。恒生科技指數跌0.3%，報5752點。澳門修改博彩法，濠賭股續炒上，其中藍籌股金沙 （01928） 升近15%；銀娛 （00027） 升逾10%。
即市走勢︰
【10：17】【新股IPO】B.Duck母企德盈控股首掛 早段最多升35%
【10：12】內房個別發展，中海外 （00688） 逆市升0.2%；潤地 （01109） 升近1%。恒大 （03333） 跌近2%；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌近4%，破底低見3.51元；融創 （01918） 跌逾4%，破底低見8.76元；世茂 （00813） 跌逾1%。
【10：04】中國GDP數據公布後，恒指最新跌約82點，報24300點；科指跌0.5%，報5737點。
【10：02】中國第四季度GDP按年增長4%，高於預估的3.3%；中國1-12月份GDP按年增長8.1%，預估為8%。
【09：55】君實生物 （01877） 逆市升近一成，高見57.6元。
【09：52】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊跌1%。
【09：48】大市跌幅擴大至逾百點，恒指最新跌約141點，報24242點；科指跌0.7%，報5728點。
【09：40】滙豐 （00005） 逆市再升近0.5%，破頂高見54.85元；渣打 （02888） 升逾3%，高見56.2元；恒生 （00011） 升近0.1%。
【09：38】勝獅貨櫃 （00716） 發盈喜，股價早段升幅擴大至近19%，高見1.21元，成交1837萬元。
【09：37】大市早段轉跌近百點，恒指跌約91點；科指跌0.5%。
【09：36】恒騰 （00136） 早段升逾7%，高見2.32元。
【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億 接手約2個月股價升近7成
【09：35】赤子城科技 （09911） 升逾7%，高見4.18元。赤子城科技去年未經審核總收入料錄約23至24億元人民幣，按年增長超過95%。
【業績｜科技股】赤子城科技去年收入料升近一倍 至約23至24億元人民幣
【09：31】飛思達科技 （01782） 獲國盛金控主席兼控股股東杜力以約2.48億元向6名股東購入約71.8%股權，按例提出強制性無條件現金要約，每股要約價與收購價相同，為0.6811元，飛思達科技復牌後早段升逾43%，破頂高見0.75元。
【09：30】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 平開跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌1.1%；小米 （01810） 跌0.6%。
【09：24】【私有化】安捷利實業宣佈以溢價約15%私有化 股價升6%
【09：21】恒生指數開報24390點，升6點。恒生科技指數跌0.3%，報5752點。濠賭股續炒上，金沙 （01928） 升近15%；銀娛 （00027） 升逾10%。
【澳門賭牌】美資賭股造好 澳門修改博彩法 訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮 仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【09：13】期指開報24411點，升24點或0.1%。
【09：00】【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產 損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響
【08：53】【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權 每股作價12.8元
【08：35】恒指黑期升約93點，報24436點；道指期貨跌21點，報35890點。
【08：33】德盈控股 （02250） 今日掛牌，上周五於富途暗盤最高升85.4%，高見3.8元，收報2.58元，較招股價2.05元升25.85%，一手帳面賺530元。
【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元
【08：33】【新股IPO】AI解決方案提供商創新奇智2121周一起招股 入場費2757.5元
【08：15】【盈喜】勝獅貨櫃預期去年公司股東應佔溢利不少於1.8億美元 按年增38倍
【07：45】【開市9點半】新博彩法出爐 摩通料睹股大部分憂慮已釋除 滙豐第三大股東曝光
【07：45】港股ADR收報24443點，升59點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。
【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩