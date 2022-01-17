  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 10:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開6點後早段轉跌　滙豐七連升續破頂　濠賭股炒上、金沙升逾一成（不斷更新）

股市 10:50 2022/01/17

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指期貨跌201點，至於港股今早輕微高開，恒生指數開報24390點，升6點。恒生科技指數跌0.3%，報5752點。澳門修改博彩法，濠賭股續炒上，其中藍籌股金沙 （01928） 升近15%；銀娛 （00027） 升逾10%。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：49】騰訊 （00700） 股價最新維持逾1%跌幅，報467元，曾低見464.6元。

【互聯網監管】騰訊遊戲公布新春寒假未成年人可連玩7日　年廿七、廿八為禁玩日

【10：44】先豐服務 （00500） 逆市升兩成，高見0.78元。

【10：36】金力永磁 （06680） 上市翌日，股價續跌逾4%，低見26元創上市後新低。

【10：34】大市跌幅擴大至近200點，報24191點，跌191點；科指跌1.1%，報5707點。

【10：23】融創 （01918） 跌幅擴大至近7%，破底低見8.53元。

【10：20】美團 （03690） 跌幅擴大至2%，低見215.4元。

【10：17】【新股IPO】B.Duck母企德盈控股首掛　早段最多升35%

【10：12】內房個別發展，中海外 （00688） 逆市升0.2%；潤地 （01109） 升近1%。恒大 （03333） 跌近2%；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌近4%，破底低見3.51元；融創 （01918） 跌逾4%，破底低見8.76元；世茂 （00813） 跌逾1%。

【10：04】中國GDP數據公布後，恒指最新跌約82點，報24300點；科指跌0.5%，報5737點。

【10：02】中國第四季度GDP按年增長4%，高於預估的3.3%；中國1-12月份GDP按年增長8.1%，預估為8%。

【09：55】君實生物 （01877） 逆市升近一成，高見57.6元。

【09：52】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊跌1%。

【09：48】大市跌幅擴大至逾百點，恒指最新跌約141點，報24242點；科指跌0.7%，報5728點。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市再升近0.5%，破頂高見54.85元；渣打 （02888） 升逾3%，高見56.2元；恒生 （00011） 升近0.1%。

【09：38】勝獅貨櫃 （00716） 發盈喜，股價早段升幅擴大至近19%，高見1.21元，成交1837萬元。

【09：37】大市早段轉跌近百點，恒指跌約91點；科指跌0.5%。

【09：36】恒騰 （00136） 早段升逾7%，高見2.32元。

【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成

【09：35】赤子城科技 （09911） 升逾7%，高見4.18元。赤子城科技去年未經審核總收入料錄約23至24億元人民幣，按年增長超過95%。

【業績｜科技股】赤子城科技去年收入料升近一倍　至約23至24億元人民幣

【09：31】飛思達科技 （01782） 獲國盛金控主席兼控股股東杜力以約2.48億元向6名股東購入約71.8%股權，按例提出強制性無條件現金要約，每股要約價與收購價相同，為0.6811元，飛思達科技復牌後早段升逾43%，破頂高見0.75元。

【09：30】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 平開跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌1.1%；小米 （01810） 跌0.6%。

【09：24】【私有化】安捷利實業宣佈以溢價約15%私有化　股價升6%

【09：21】恒生指數開報24390點，升6點。恒生科技指數跌0.3%，報5752點。濠賭股續炒上，金沙 （01928） 升近15%；銀娛 （00027） 升逾10%。

【澳門賭牌】美資賭股造好　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛

【09：13】期指開報24411點，升24點或0.1%。

【09：00】【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產　損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響

【08：53】【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權　每股作價12.8元

【08：35】恒指黑期升約93點，報24436點；道指期貨跌21點，報35890點。

【08：33】德盈控股  （02250） 今日掛牌，上周五於富途暗盤最高升85.4%，高見3.8元，收報2.58元，較招股價2.05元升25.85%，一手帳面賺530元。

【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元

【08：33】【新股IPO】AI解決方案提供商創新奇智2121周一起招股　入場費2757.5元

【08：15】【盈喜】勝獅貨櫃預期去年公司股東應佔溢利不少於1.8億美元　按年增38倍

【07：45】【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光

【07：45】港股ADR收報24443點，升59點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【互聯網監管】騰訊遊戲公布新春寒假未成年人可連玩7日　年廿七、廿八為禁玩日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款