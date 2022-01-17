  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 09:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約93點　道指期貨跌21點（不斷更新）

股市 09:13 2022/01/17

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指期貨跌201點，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約59點，恒指料開報24443點。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：13】期指開報24411點，升24點或0.1%。

【09：00】【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產　損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響

【08：53】【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權　每股作價12.8元

【08：35】恒指黑期升約93點，報24436點；道指期貨跌21點，報35890點。

【08：33】德盈控股  （02250） 今日掛牌，上周五於富途暗盤最高升85.4%，高見3.8元，收報2.58元，較招股價2.05元升25.85%，一手帳面賺530元。

【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元

【08：33】【新股IPO】AI解決方案提供商創新奇智2121周一起招股　入場費2757.5元

【08：15】【盈喜】勝獅貨櫃預期去年公司股東應佔溢利不少於1.8億美元　按年增38倍

【07：45】【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光

【07：45】港股ADR收報24443點，升59點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產　損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成
【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款