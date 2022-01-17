【港股市況】恒指黑期升約93點　道指期貨跌21點（不斷更新）

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美股上周五個別發展，道指期貨跌201點，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約59點，恒指料開報24443點。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。
即市走勢︰
【09：13】期指開報24411點，升24點或0.1%。
【09：00】【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產 損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響
【08：53】【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權 每股作價12.8元
【08：35】恒指黑期升約93點，報24436點；道指期貨跌21點，報35890點。
【08：33】德盈控股 （02250） 今日掛牌，上周五於富途暗盤最高升85.4%，高見3.8元，收報2.58元，較招股價2.05元升25.85%，一手帳面賺530元。
【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元
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【07：45】港股ADR收報24443點，升59點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。
【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。
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責任編輯︰梁浩碩