【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）

夜期窄幅波動，在美股休市下，高低波幅僅77點，收報24231點，升42點，交投疏落，成交6759張。滙豐倫敦微升，折算收報55.15港元，較港收市價55元高0.15元或0.3%。

北水連續九個交易日吸資，累吸243.6億元，今日吸14.6億元。美團 （03690） 吸資最多，獲5億元北水加倉，銀娛 （00027） 、快手 （01024） 、中海外 （00688） 、融創 （01918） 、碧服 （06098） 及舜宇 （02382） 均吸資1億元。相反，騰訊 （00700） 走資6.5億元。

北水資金流向：

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港股跌逾百點，大市今早輕微高開6點，其後走勢反覆向下，曾跌逾200點，恒生指數收報24218點，跌165點，成交1053億元。恒生科技指數跌0.8%，報5724點。滙豐 （00005） 升0.8%收報55元，以全日最高位收市，連升第七日，渣打 （02888） 升逾4%，齊齊破頂。濠賭股逆市炒上，金沙 （01928） 升逾14%，銀娛 （00027） 升7%；ATM、內房向下。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【中國經濟】中國第四季GDP增長放緩至4% 2021年全年增長8%

即市走勢︰

【18：03】恒指夜期升49點，報24238點，高水20點。

【16：10】恒生指數收報24218點，跌165點，成交1053億元。恒生科技指數跌0.8%，報5724點。滙豐 （00005） 升0.8%收報55元，以全日最高位收市，連升第七日，渣打 （02888） 升逾4%，齊齊破頂。濠賭股逆市炒上，金沙 （01928） 升逾14%，銀娛 （00027） 升7%；ATM、內房向下。

【16：00】恒生指數U盤前跌173點，報24209點。

【15：58】棠記 （08305） 破頂高見0.37元後倒跌，尾市跌四成，低見0.18元。

【15：53】【恒大3333】恒大：12月底全國復工率93%、交樓近3.8萬套 1月目標交樓3萬套

【15：45】碧桂園服務 （06098） 尾市跌幅擴大至9%，低見39.45元。

【15：33】港股跌約170點；科指跌0.7%。

【15：20】頤海國際 （01579） 最新跌一成，破底低見31.1元。海底撈 （06862） 跌半成，低見17.2元。

【15：15】諾輝健康 （06606） 升幅擴大至近35%，高見29.25元。

【15：13】潤啤 （00291） 、青啤 （00168） 跌逾3%；百威亞太 （01876） 跌1%。

【15：02】港股尾市跌約200點，報24182點。科指跌1%，報5711點。

【15：00】內地股市上升，上證全日升0.6%；深證升1.5%；創業板指升1.6%。

【14：58】銀行股逆市造好，渣打 （02888） 最新升近4%，破頂高見56.7元；滙豐 （00005） 升近0.5%，高見54.95元。

【14：50】六福 （00590） 第三季整體同店銷售增45%，較第二季減少60個百分點，股價跌近2%，低見20.35元。

【香港零售】六福上季同店銷售增45% 受惠低基數效應

【14：37】美團 （03690） 跌幅收窄至1.9%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌1.5%。

【14：33】大市跌幅收窄至近170點，報24215點；科指跌0.8%，報5720點。

【14：30】東岳 （00189） 跌逾7%，一度跌至近10元附近，低見10.1元，最新報10.36元。

【14：23】恒大汽車 （00708） 逆市造好升逾5%，高見4.02元。

【13：48】【新股IPO】國產護膚品企業上美申請香港上市 擁3大品牌、疫情期間收入保持增長

【13：36】美團 （03690） 最新跌逾3%，低見213.2元。

【13：35】諾輝健康 （06606） 預期年度毛利將介乎1.5億元至1.6億元人民幣，按年增長近3倍至3.2倍，股價午後升逾23%，高見26.4元。

【13：30】美團 （03690） 最新跌近3%，低見214元；騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【13：29】恒指最新跌200點，科指跌1.3%。

【13：26】【UNIQLO母企】迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才 人工高於創辦人柳井正

【13：19】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至逾8%，破底低見5.82元。另外，中海外 （00688） 轉跌逾1%；潤地 （01109） 升逾1%；雅居樂 （03383） 跌逾4%，破底低見3.47元；融創 （01918） 跌近6%，破底低見8.47元。

【13：13】大市最新再跌近200點，報24192點，跌190點。

【13：09】恒大汽車 （00708） 逆市再反彈逾3%，高見3.95元。

【13：05】快手 （01024） 午後跌幅擴大至5%，低見84.7元。

【13：00】港股午後初段跌約170點，報24213點；科指跌1.2%，報5699點。

【12：55】【互聯網監管】百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席

【12：55】【內房危機】朗詩地產全年銷售額升15% 一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）

【12：35】恒指黑期跌約118點，報24223點。

【12：00】恒生指數半日跌143點，報24240點，成交596.7億元。恒生科技指數跌近1%，報5712點。滙豐 （00005） 升近0.6%再破頂，ATM續軟，濠賭股逆市造好，金沙 （01928） 升逾15%；銀娛 （00027） 升逾8%。

【11：59】【恒大3333】恒大轉讓兩間公司股權 均由五礦信托接盤

【11：46】大和將微盟 （02013） 目標價降至13元，微盟股價跌4%，低見19.8元。

【11：40】港股中午收市前約125點，報24258點；科指跌0.7%，報5726點。

【11：33】電力股下跌，中國電力 （02380） 跌6%；潤電 （00836） 跌逾3%。

【11：30】大酒店 （00045） 升幅擴大至兩成，高見8.05元，成交1630萬元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.6%；深證升1.4%；創業板指升1.6%。

【11：18】濠賭股維持升勢，其中以金沙 （01928） 表現最好，股價最新升逾15%；銀娛 （00027） 升7%。另外，美高梅 （02282） 升逾12%；永利 （01128） 升一成；澳博 （00880） 升5%；新濠 （00200） 升8%。

【11：15】歌禮製藥 （01672） 逆市升14%，破頂高見4.8元。

【11：13】吉利 （00175） 跌4%，低見19.16元。

【11：02】滙豐 （00005） 升幅略擴大至0.6%，破頂高見54.9元，成交7.8億元，上試55元關口。

【11：00】三桶油逆市向上，其中，中海油 （00883） 升1%；中石油 （00857） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.3%。

【10：58】【濠賭股】銀娛及金沙對博彩法修訂草案表示歡迎 兩股早段曾分別抽升一成及兩成

【10：49】騰訊 （00700） 股價最新維持逾1%跌幅，報467元，曾低見464.6元。

【互聯網監管】騰訊遊戲公布新春寒假未成年人可連玩7日 年廿七、廿八為禁玩日

【10：44】先豐服務 （00500） 逆市升兩成，高見0.78元。

【10：36】金力永磁 （06680） 上市翌日，股價續跌逾4%，低見26元創上市後新低。

【10：34】大市跌幅擴大至近200點，報24191點，跌191點；科指跌1.1%，報5707點。

【10：23】融創 （01918） 跌幅擴大至近7%，破底低見8.53元。

【10：20】美團 （03690） 跌幅擴大至2%，低見215.4元。

【10：17】【新股IPO】B.Duck母企德盈控股首掛 早段最多升35%

【10：12】內房個別發展，中海外 （00688） 逆市升0.2%；潤地 （01109） 升近1%。恒大 （03333） 跌近2%；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌近4%，破底低見3.51元；融創 （01918） 跌逾4%，破底低見8.76元；世茂 （00813） 跌逾1%。

【10：04】中國GDP數據公布後，恒指最新跌約82點，報24300點；科指跌0.5%，報5737點。

【10：02】中國第四季度GDP按年增長4%，高於預估的3.3%；中國1-12月份GDP按年增長8.1%，預估為8%。

【09：55】君實生物 （01877） 逆市升近一成，高見57.6元。

【09：52】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊跌1%。

【09：48】大市跌幅擴大至逾百點，恒指最新跌約141點，報24242點；科指跌0.7%，報5728點。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市再升近0.5%，破頂高見54.85元；渣打 （02888） 升逾3%，高見56.2元；恒生 （00011） 升近0.1%。

【09：38】勝獅貨櫃 （00716） 發盈喜，股價早段升幅擴大至近19%，高見1.21元，成交1837萬元。

【09：37】大市早段轉跌近百點，恒指跌約91點；科指跌0.5%。

【09：36】恒騰 （00136） 早段升逾7%，高見2.32元。

【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億 接手約2個月股價升近7成

【09：35】赤子城科技 （09911） 升逾7%，高見4.18元。赤子城科技去年未經審核總收入料錄約23至24億元人民幣，按年增長超過95%。

【業績｜科技股】赤子城科技去年收入料升近一倍 至約23至24億元人民幣

【09：31】飛思達科技 （01782） 獲國盛金控主席兼控股股東杜力以約2.48億元向6名股東購入約71.8%股權，按例提出強制性無條件現金要約，每股要約價與收購價相同，為0.6811元，飛思達科技復牌後早段升逾43%，破頂高見0.75元。

【09：30】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 平開跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌1.1%；小米 （01810） 跌0.6%。

【09：24】【私有化】安捷利實業宣佈以溢價約15%私有化 股價升6%

【09：21】恒生指數開報24390點，升6點。恒生科技指數跌0.3%，報5752點。濠賭股續炒上，金沙 （01928） 升近15%；銀娛 （00027） 升逾10%。

【澳門賭牌】美資賭股造好 澳門修改博彩法 訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮 仍看好濠賭股、首選金沙銀娛

【09：13】期指開報24411點，升24點或0.1%。

【09：00】【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產 損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響

【08：53】【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權 每股作價12.8元

【08：35】恒指黑期升約93點，報24436點；道指期貨跌21點，報35890點。

【08：33】德盈控股 （02250） 今日掛牌，上周五於富途暗盤最高升85.4%，高見3.8元，收報2.58元，較招股價2.05元升25.85%，一手帳面賺530元。

【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元

【08：33】【新股IPO】AI解決方案提供商創新奇智2121周一起招股 入場費2757.5元

【08：15】【盈喜】勝獅貨櫃預期去年公司股東應佔溢利不少於1.8億美元 按年增38倍

【07：45】【開市9點半】新博彩法出爐 摩通料睹股大部分憂慮已釋除 滙豐第三大股東曝光

【07：45】港股ADR收報24443點，升59點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報55.05元，較港收市價高0.5元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報472.38元，較港收市價低1.02元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報128.05元，較港收市價低1.25元或近1%。

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【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

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責任編輯︰梁浩碩