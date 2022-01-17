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沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT

股市 07:56 2022/01/17

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沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT

Walmart 沃爾瑪（美︰WMT）據報準備進軍元宇宙，正計劃創建自家虛擬貨幣及NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）。報道指，零售商沃爾瑪上月底申請了幾個新商標，表明有意製造和銷售虛擬商品，包括電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品及個人護理產品。在另一份文件中，沃爾瑪表示將向用戶提供虛擬貨幣以及NFT。根據報道，沃爾瑪共提交7項申請。

沃爾瑪在聲明中表示，正不斷探索新興技術如何塑造未來的購物體驗，一直在測試新想法，又表示有些想法變成了產品或服務，為客戶提供服務。

自facebook宣布改名為Meta（美︰fb），企業爭相走入虛擬世界，Nike（美︰NKE）去年11月初提交一系列商標申請，展示其銷售虛擬品牌運動鞋及服裝的計劃，又表示將與Roblox合作創建一個名為Nikeland的網上世界。去年12月，又收購了虛擬運動鞋公司RTFKT。

至於Gap（美︰GPS）開始銷售其標誌性標誌運動衫的NFT。服裝零售商Urban Outfitters、Ralph Laurenn及Abercrombie & Fitch近期亦申請了商標，表明開設某種虛擬商店的意圖。

【虛擬資產】Nike收購虛擬時裝品牌RTFKT　新世界鄭志剛曾投資

責任編輯︰梁浩碩

美股 虛擬貨幣 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） WalMart NFT 元宇宙

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