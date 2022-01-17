【港股解構】東方匯理趙穎妍：港股緊盯四關鍵　風險由政策轉至盈利

港股投資氣氛疲弱，東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍認為，目前有四因素影響市場信心，分別是實施穩定政策的時間表、Omicron病毒、盈利下行風險及中美關係，認為今年風險由政策轉至盈利方面，短期投資要審慎。

工銀國際：加息預期及企業盈利增速放緩累港股上升動力有限，恒指目標24000至26000，看【下一頁】

趙穎妍表示，「現時是信心較動盪的時候，需要時間穩定下來，這有賴於內地政策去向。」中央經濟工作會議強調以經濟穩定為首要任務，她形容這為振奮的消息，該行亦將中國經濟增長預測由低於5%調高至高於5%。

她料今季財政支出將增加，疊加去年延遲的支出，數字上增長較大，而且Omicron病毒的嚴重性較低，造成的影響較短暫。她稱，國家政策已經轉向至穩定，加上美國加息，料資金會逐步回到中國市場。只是，她預期，現時至3月股市會較波動，因政策落實後要傳導致實體經濟需時兩至三個月，到三月人大開會時政策面或更清晰，若監管政策頻率減少，有助帶動市場信心，下半年港股行情或較好。

趙穎妍指，政策正常化後，價值股先行後才輪換至增長股，建議現時投資要多元化，看好內銀股，若信貸動力提高，加上市盈率僅低單位數、股息率達7至9厘、政策風險小，可對內銀看高一綫。另外，當銀根改善、內房風險回隱，必需消費品會表現較好，料下半年消費股行情更佳。

該行仍看好新能源股，但不少股份如電力股已大升，提醒要留意個別機會，宜吼估值仍低於同業的公司。相反，相對看淡工業及醫療保健股的行情 。

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