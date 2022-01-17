  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光

股市 06:45 2022/01/17

分享：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

澳門博彩法的最新修訂上周出爐，包括訂明賭牌批給數量最多6個，意味現時賭牌有望全數續牌，雖然有效期較預期削減近5成，但投資界認為新規較之前預期寬鬆，摩通亦指，大部分憂慮已經釋除，博彩稅率維持不變應視為一個非常利好的因素，而且分派股息等建議未有在最新修訂中出現，也利好濠賭股，料板塊漲勢未完。

另外，滙豐為一隻100%流通的股份，首兩大股東是人人皆知的平保及貝萊德，而第三大股東，原來亦是ETF發行商Vanguard（領航），而ETF基金持股，不會因為基金經理的研判而增持或減持，令股價更穩定。

重點新聞：

1.【滙豐股價】滙豐第三大股東曝光　持股突破5%

2.【澳門賭牌】美資賭股造好　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

3.【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛

4.【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

5.【反壟斷】中央政法工作會議：加大反壟斷等領域司法力度　更好完善營商環境

6.【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元

7.【內險股】內險去年保費收入揭盅　國壽靠穩、平保倒退、眾安在線勁升

8.【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘

9.【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息

上周五港股AD吸美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】中國信達突退出螞蟻消費金融股權認購　中概股急挫　高盛料內房違約率達19%
2022/01/14
【開市9點半】中國信達突退出螞蟻消費金融股權認購　中概股急挫　高盛料內房違約率達19%
【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣　融創、希碼趁升市配股共集45億
2022/01/13
【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣　融創、希碼趁升市配股共集45億
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
2022/01/12
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【開市9點半】高盛料美國全年加息4次　滙豐升逾3%創22個月高
2022/01/11
【開市9點半】高盛料美國全年加息4次　滙豐升逾3%創22個月高
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
2022/01/10
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
港股 澳門 博彩稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【恒指夜期＋北水】北水吸資縮至逾14億　九日累吸逾243億　恒指夜期升49點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資縮至逾14億　九日累吸逾243億　恒指夜期升49點（不斷更新）
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門續牌】一文看清投行分析濠賭法案　富瑞升銀娛評級、瑞銀提一隱憂（不斷更新）
【澳門續牌】一文看清投行分析濠賭法案　富瑞升銀娛評級、瑞銀提一隱憂（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款