【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光

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澳門博彩法的最新修訂上周出爐，包括訂明賭牌批給數量最多6個，意味現時賭牌有望全數續牌，雖然有效期較預期削減近5成，但投資界認為新規較之前預期寬鬆，摩通亦指，大部分憂慮已經釋除，博彩稅率維持不變應視為一個非常利好的因素，而且分派股息等建議未有在最新修訂中出現，也利好濠賭股，料板塊漲勢未完。

另外，滙豐為一隻100%流通的股份，首兩大股東是人人皆知的平保及貝萊德，而第三大股東，原來亦是ETF發行商Vanguard（領航），而ETF基金持股，不會因為基金經理的研判而增持或減持，令股價更穩定。

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上周五港股AD吸美股收市情況：

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