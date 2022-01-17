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【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光

股市 06:45 2022/01/17

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澳門博彩法的最新修訂上周出爐，包括訂明賭牌批給數量最多6個，意味現時賭牌有望全數續牌，雖然有效期較預期削減近5成，但投資界認為新規較之前預期寬鬆，摩通亦指，大部分憂慮已經釋除，博彩稅率維持不變應視為一個非常利好的因素，而且分派股息等建議未有在最新修訂中出現，也利好濠賭股，料板塊漲勢未完。

另外，滙豐為一隻100%流通的股份，首兩大股東是人人皆知的平保及貝萊德，而第三大股東，原來亦是ETF發行商Vanguard（領航），而ETF基金持股，不會因為基金經理的研判而增持或減持，令股價更穩定。

重點新聞：

1.【滙豐股價】滙豐第三大股東曝光　持股突破5%

2.【澳門賭牌】美資賭股造好　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

3.【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛

4.【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

5.【反壟斷】中央政法工作會議：加大反壟斷等領域司法力度　更好完善營商環境

6.【新股IPO】德盈控股2250暗盤收升26% 一手帳面賺530元

7.【內險股】內險去年保費收入揭盅　國壽靠穩、平保倒退、眾安在線勁升

8.【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘

9.【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息

上周五港股AD吸美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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