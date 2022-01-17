▲ 【螞蟻集團】螞蟻消金增資再起波瀾 重新出發還需再歷高山低谷

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團自2020年上市失敗後，便面臨一連串監管整改，直到去年6月螞蟻集團旗下消費金融子公司螞蟻消金獲准開業，事態發展似乎開始出現曙光，然而上周阿里系螞蟻集團再傳來壞消息，中國信達 （01359） 宣布退出螞蟻消金大型增資方案，事件或是折射出螞蟻集團要重新出發，仍要一段時間。

此前，4大不良貸款管理公司之一中國信達在去年平安夜12月24日宣布，出資60億元（人民幣，下同）現金認購螞蟻消金，增資後持股24%，連同中國信達旗下南洋商業銀行持股，中國信達有望一躍成螞蟻消金第二大股東，但上周四（13日）中國信達突然煞停計劃，其後舜宇光學 （02382） 也於上周五（14日）發布公告稱，公司暫緩認購螞蟻消金6%的股權。

阿里巴巴系螞蟻消金增資意義非凡 需更多資本承接消費貸餘額

事實上，今次大型增資計劃對螞蟻消金意義非凡，甚至關乎未來螞蟻消金能否繼續急速發展。翻查螞蟻集團招股書顯示，截至2020年6月底，螞蟻集團以花唄、借唄為代表的消費信貸餘額為1.73萬億元，要順利承接更多涉及花唄和借唄的消費信貸，螞蟻消金必須補充更多資本，以滿足資本充足率要求。

中信證券 （06030） 曾發表報告指出，即便按螞蟻消金300億元註冊資本推算，螞蟻消金最多可承接自營消費信貸餘額約4,000億元，即使採用聯合貸（即兩家或以上的機構一同提供貸款），貸款餘額才可增至約1.3萬億元，意味對比1.7萬億元的消費貸款餘額相比，仍有缺口。

聯合貸的槓桿率降低 螞蟻消金經營成本勢增

值得注意是，去年2月，銀保監會發布的《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》，商業銀行與合作機構共同出資發放互聯網貸款的，單筆貸款中合作方的出資比例不得低於30%，如果聯合貸的槓桿率降低，意味着螞蟻消金的經營成本將會增加。

具有國有資金背景的中國信達退出螞蟻消金的增資計劃，有市場分析，中國信達不參與認購或是出於聚焦主業方面的考慮，此前另一不良資產管理公司中國華融早前將消金公司華融消費金融70%股權轉手予寧波銀行。不過中國華融是螞蟻消金的初始股東，持股4.99%。

阿里系螞蟻浴火重生須視乎自身合規整改及外部環境

去年螞蟻消金獲准開業重新上路，但在浴火重生的路上，未來整體業務增長以至能否跑贏同行，除了視乎自身合規整改工作外，外部環境影響重遠，隨着不同行業傾向「巨頭結束造系、聚焦本業」，相信螞蟻集團重生之路仍須經歷一段高山低谷。

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記者：李哲毅