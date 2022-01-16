【美股焦點】Netflix美加地區加價、亞太區續加強原創內容　周四公佈業績

▲ Netflix美加地區的月費加價。

Netflix（美：NFLX）上調在美國及加拿大的服務月費，基本方案加價1元（美元，下同）至9.99美元，標準方案由13.99元加價至15.49元，高級方案月費則由17.99元升至19.99元。

截至去年秋季止，該串流平台於全球擁有2.13億名訂戶。隨著串流平台競爭加劇，訂戶人數擴張空間有限，加價是市場憧憬Netflix收入未來改善的重要動力，更已成為Netflix的長期策略。事實上，Netflix的美國月費過往曾經多次上調，最近一次是在2020年。

其實在服務定價上，Netflix會因應個別市場的情況調整價格，例如早前便將印度的月費「劈價」最多六成，下調至499盧比（僅2.6美元），以迎戰其他串流平台。不過，Netflix自2016年在港推出後，所有服務計劃之月費多年來都未曾改動，基本、標準及高級月費繼續維持在63港元、78港元及93港元。

至於內容策略上，韓劇「魷魚遊戲」早前的成功，印證了Netflix加強韓流內容的做法是正確路線。事實上，Netflix於印度以外的亞太地區，內容便是由韓國人主理，公司又計劃在2023年或之前出產50部亞洲原創片集。不少分析都認為，Netflix在亞洲市場的一大挑戰是文化。首先，亞洲人傾向觀看區內製作的節目，較少選看歐美地區製作的片集。此外，宗教因素亦不容忽視，2020年一套印度片集，便因出現印度教女性與穆斯林男性接吻的鏡頭，而引來當地反響。

Netflix的內容策略能否持續成功，還待時間驗證，但美加兩大地區加價的消息，已刺激Netflix股價上周五報升1.3%，收報525.69美元。Netflix將於美國時間周四放榜，公佈截至去年底止季度的業績。

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