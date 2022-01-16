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【滙豐股價】滙豐第三大股東曝光　持股突破5%

21:56 2022/01/16

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【滙豐股價】滙豐第三大股東曝光　持股突破5%

滙豐HSBC（00005）股價走勢強勁，滙豐ADR突破55港元關口，資料顯示，滙豐大股東除了平安資產管理及Blackrock（貝萊德）外，另一家ETF公司領航（vanguard）已進佔成為滙豐第三大股東，持股已逾11億股，或發行股數的5.6%。

資料顯示，貝萊德亦持有16.58億股，平安資產管理持有16.55億股，均佔發行股數的8%。其後亦踏入持有10億股級別的是領航，據彭博資料統計，領航持有11.48億股或5.6%。

其中，單計領航總國際股票指數基金（美股：VTIAX）已持有2.67億股滙豐倫敦股份（HSBA），持股市值約147億港元，VTIAX總規模達4189億美元（約3.27萬億港元），故滙豐只佔該基金的0.4%，權重排第22。

隨着滙豐股價回勇，ETF的特色，是在一籃子股份下，流通市值在季度內增加的股份，在下次季檢時，佔指數比重便獲調高，ETF跟隨追買的資金便愈多，形成良好買螺旋效應。

【HSBC滙豐】滙豐挑戰55元關　美銀兩周內再上調滙豐目標價、潛在升幅近14%

【保險數碼化】滙豐保險推網上自願醫保靈活計劃　並為滙捷儲蓄保險新增貨幣選擇

 

港股 滙豐控股（00005）

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