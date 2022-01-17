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【禁堂食】團年盆菜外賣增加　食材成本升2成供應緊張

商業 11:00 2022/01/17

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政府延長禁堂食措施，有盆菜外賣商戶表示客人查詢增加，惟堂食及到會經營為主的盆菜店定單大跌，今年盆菜食材成本上升而且供應緊張。（資料圖片）

政府延長禁堂食措施，影響市民團年飯安排，有盆菜外賣商戶表示客人查詢增加，惟堂食及到會經營為主的盆菜店定單大跌，今年盆菜食材成本上升而且供應緊張。

【晚市禁堂食】大家庭團年外賣盆菜　年輕小家庭嫌味道不合？

經營網上外賣盆菜的「盆滿缽滿盆菜到會專門店」負責人鄧先生稱，確定延長禁堂食當日上午，已收到多出2倍查詢，亦看到定單從2020年後逐年回升。外賣盆菜「盆皇」負責人劉小姐則反映，政府延長禁堂食後明顯多了客人查詢。「大歡喜家鄉盆菜」及「客家宴盆菜」負責人均表示，提早確定下單的客人不多，實際要到尾牙（農曆十二月十六）及農曆除夕前約一星期，才可看到實際生意變化。

但主攻堂食盆菜商戶的生意，就「不似預期」。主供堂食的「悠田盆菜」負責人陳小姐表示，禁堂食後流失大量團體定單，亦影響街坊客量，盆菜業務僅餘一成生意額左右，雖然有街坊會轉而外賣盆菜，但幫助不大，難以彌補損失。

食材成本升逾2成

受到物流混亂影響，食材成本按年升幅增加，「大歡喜家鄉盆菜」負責人女姐表示，食材來貨價格平均加幅一成，海味類食材加幅更達二成。「客家宴盆菜」關小姐亦留意到食材如海味等成本上升之餘，貨源比以往緊張，部分售價上漲一倍。

【疫下新年】年宵花市取消　新地商場即推1萬呎「新春快閃店」

「盆滿缽滿盆菜到會專門店」負責人鄧先生舉例，常見盆菜食材如豬皮，從每斤 25元升至100元，而且供應相對緊張。他認為其他類型飲食店為救亡，加入時令盆菜外賣市場，令供應商未能及時調整進貨有關。

責任編輯：王浩賢

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