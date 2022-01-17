  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私有化】安捷利實業宣佈以溢價約15%私有化　股價升6%

股市 09:24 2022/01/17

分享：

安捷利實業宣佈私有化計劃，圖為公司2004年上市時的情況。

再有公司計劃私有化。上周三開市前停牌的安捷利實業 （01639） 宣佈私有化計劃，公司將於周一開市前復牌。安捷利實業控股股東安利，聯同由廈門市海滄區政府有份擁有的美智投資（廈門）持53%股份的安捷利美維，計劃以扣除股息調整後每股1.82元作價，將安捷利實業私有化。私有化作價與該股價停牌前的收市價1.58元比較，有15.2%溢價。

安捷利實業開市升6.33%，暫報1.68元。

倘交易獲股東通過，安捷利實業將由安利及安捷利美維分別擁有40%及60%股權，上市地位將撤銷。公司解釋，提出私有化是由於股價低迷，公司已喪失作為上市公司的優勢，股權集資能力有限，而且退市將為公司制定長 期戰略方向提供更大靈活性，以應對全球經濟環境及疫情的不明朗因素。

安捷利實業家是一間投資控股公司，亦從事原材料及設備採購以及柔性印刷電路及相關產品貿易。其在中國成立的附屬公司，主要從事柔性印刷電路及柔性封裝基板製造及銷售、電子元件及其他元件及產品採購及銷售。

相關文章﹕

【石Sir午市閒談】今日推介碧桂園服務｜中國燃氣、信義光能、安捷利實業、廣發証券、現代牙科最新部署

【利豐賣產】利豐百億大刁惹爭議　利豐小股東聯盟要求證監徹查私有化財顧有否失職

【SaaS股】中國有贊8083放棄私有化及推進有贊科技主板上市的計劃【吉野家母企】合興集團私有化獲股東贊成通過　周四為股票最後交易日

港股 私有化 安捷利實業（01639）

上一篇文章

【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升近15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年

下一篇文章

【內地疫情】申洲國際︰寧波工廠復產　損失約佔集團全年產量2%、對運作及財務無重大影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【美股收市】銀行股弱　道指挫201點　納指標指穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成
【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款