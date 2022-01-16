【私有化】安捷利實業宣佈以溢價約15%私有化　周一開市前復牌

▲ 安捷利實業宣佈私有化計劃，圖為公司2004年上市時的情況。

再有公司計劃私有化。上周三開市前停牌的安捷利實業 （01639） 宣佈私有化計劃，公司將於周一開市前復牌。安捷利實業控股股東安利，聯同由廈門市海滄區政府有份擁有的美智投資（廈門）持53%股份的安捷利美維，計劃以扣除股息調整後每股1.82元作價，將安捷利實業私有化。私有化作價與該股價停牌前的收市價1.58元比較，有15.2%溢價。

倘交易獲股東通過，安捷利實業將由安利及安捷利美維分別擁有40%及60%股權，上市地位將撤銷。公司解釋，提出私有化是由於股價低迷，公司已喪失作為上市公司的優勢，股權集資能力有限，而且退市將為公司制定長 期戰略方向提供更大靈活性，以應對全球經濟環境及疫情的不明朗因素。

安捷利實業家是一間投資控股公司，亦從事原材料及設備採購以及柔性印刷電路及相關產品貿易。其在中國成立的附屬公司，主要從事柔性印刷電路及柔性封裝基板製造及銷售、電子元件及其他元件及產品採購及銷售。

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