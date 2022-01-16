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【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

股市 21:06 2022/01/16

分享：

美股一周前瞻

美股今日為馬丁路德金紀念日，休市一天，料在聯儲局議息前一周，市場態度觀望，除了留意債息，亦關注美企業績。美股踏入業績高峰期，重點留意摩根士丹利、高盛、美國銀行、艾司摩爾（ASML）及Netflix業績。通脹高企、經濟復甦下，市場預期價值及周期股的成績表將跑贏科技股，利好股價。

摩根大通第四季賺104億美元按年跌14%，花旗少賺26%至32億美元，看【下一頁】

瑞信美國首席股票策略師Jonathan Golub表示，預期是次企業盈利按年增長20%，部分更達25%至30%。是次業績期完全傾向市場約20%股份，包括周期性行業、能源、材料、工業、非必需品，整體預計將增長95%至100%，不單較科技股更好，亦預期能源、材料、工業板塊在接下來數個季度的增長將繼續跑贏。

數據方面，本周可重點留意12月建築許可、新屋開工、成屋銷售，以及美國首領及連續申領失業救濟金人數。

一文看清投行對加息及縮表最新預測，看【下一頁】

聯儲局於當地時間25日起議息，儲局官員將於本周進入安靜期。富國銀行證券部門宏觀策略主管Michael Schumacher表示，10年期及30年期國債拍賣結束，短綫催化劑已發生，料10年期債息將較平穩，為股市帶來喘息機會。

摩通CEO︰今年或加息6至7次

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在業績會議上表示，隨儲局開始工作，今年整體通脹有望開始下降，但工資、住房和石油的價格增長不會是暫時，它們會在一段時間內保持高位。他指，儲局可能加息超過4次，也有機會是6至7次。

相關文章：【美股焦點】蘋果向荷蘭監管機構「妥協」 　荷蘭約會交友App可使用第三方支付系統

 

經濟 美股 加息 美國聯儲局 議息 通脹

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