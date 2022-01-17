【濠賭股】銀娛及金沙對博彩法修訂草案表示歡迎　兩股早段曾分別抽升一成及兩成

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澳門上周五公佈修訂博彩法的草案，銀娛 （00027） 及金沙中國 （01928） 均對草案表示歡迎，兩隻濠賭股今早均造好。銀娛今早高開，股價最多曾升10.58%，高見46.5元。金沙更最多曾抽升22.3%，高見22.4元。
銀娛表示，將會積極配合特區政府完成相關工作，以及做好各方面的準備工作，迎接新的契機，全力支持博彩業的持續穩步及健康有序發展。銀娛又指出，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下，經營娛樂場幸運博彩活動，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展，完善博彩法令博彩業能充份發揮聯動效應，為整體經濟帶來堅韌及多元性。
金沙中國亦指，衷心感謝澳門政府在充分聽取業界及公眾意見後，對多項修訂內容提供了清晰指引，金沙中國定將全力配合特區政府落實立法會通過的相關法律，助力實現澳門博彩業未來的健康及可持續發展。公司對澳門綜合旅遊休閒產業的發展前景充滿信心，並正積極部署競投工作。
博彩法修訂草案將送交澳門立法會審議。博彩法經修訂後，訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止「轉批給」（即不准發副牌），一改現時3正牌3副牌的做法。修法後批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年，較現行的20年期限與例外情況下可延長最多5年為短。
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