【英國王室】哈里怕返國有危險 訴諸法律要求請警察保護

英國哈里王子與妻子梅根自退出英國王室後，聲稱希望完全脫離王室，尋求經濟及生活獨立。但哈里最近向英國內政部發律師信，指政府拒絕他返國時，私自向警方付款提供保護，使哈里無法確保人身安全，難以帶家人回英探訪，表示正尋求司法覆核。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於前年辭去英國王室高級成員職務後，失去納稅人資助的警察保護。

哈里透過代表律師上周六（16日）發表聲明指，他於2020年1月在桑德靈厄姆宮（Sandringham）就淡出王室的過渡期作談判，提出親自為自己及家人支付警察保護費用，但被內政部拒絕。

律師指，哈里於去年7月乘搭私人座駕在離開慈善活動時，被狗仔隊追趕，認為由於缺乏警察保護，對自己安全帶來風險。

代表律師續稱，他於去年9月尋求司法覆核，反對內政部拒絕他私自支付警察保護費用，強調並非以納稅人金錢埋單，入稟高等法院以挑戰安全程序背後的決策，重新評估及為他與家人提供保護。

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聲明續指，哈里希望與家人一起回國，但前提要確保他們安全。由於私人保安無法獲得英國安保情報及享有司法管轄權，哈里認為在沒有英國警察保護下回國，會帶來極大風險。

英國政府發言人表示，政府所提供的保安系統是絕對嚴格及合符身份，強調不會洩露相關安排詳細信息，因為會損害整體行動及個人安全。

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責任編輯：郭麗明