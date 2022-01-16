【醫藥股】基石藥業：產品擇捷美研究　獲邀《柳葉刀-腫瘤學》上發表

▲ 【醫藥股】基石藥業：擇捷美®聯合化療獲中國批用於轉移性NSCLC的一線治療 研究顯示可延長患者的無進展生存期

基石藥業 （02616） 宣佈，旗下產品擇捷美®（舒格利單抗注射液），用於一線治療IV期非小細胞肺癌 （NSCLC）的隨機雙盲註冊臨床研究（GEMSTONE-302）結果，獲邀在全球頂尖臨床腫瘤研究期刊《柳葉刀-腫瘤學》上發表。研究顯示，擇捷美®聯合化療與安慰劑聯合化療相比可以顯著延長一線初治轉移性NSCLC患者的無進展生存期。

基石藥業指，擇捷美®聯合化療的安全性良好，未發現新的安全性信號。與此同時，擇捷美®聯合化療已在初步分析中顯示出總生存期（OS）獲益的趨勢。該研究正在繼續，將對OS進行正式的統計學檢驗。

基石藥業又指，擇捷美®已在中國獲批聯合化療用於轉移性NSCLC的一線治療 。 GEMSTONE-302研究是全球首個抗PD-L1單抗聯合化療作為一線治療在IV期鱗狀和非鱗狀NSCLC患者中的隨機雙盲第三期臨床試驗。研究旨在評估擇捷美®聯合化療對比安慰劑聯合化療，在未經一線治療的、IV 期NSCLC患者中的有效性和安全性。研究將在中國35個醫院和研究中心開展。

另外，基石藥業指，擇捷美®治療局部晚期（III 期）NSCLC的新藥上市申請已於2021年9月獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）受理，目前正在審評中。擇捷美在局部晚期（III 期）和轉移性（IV 期）NSCLC 的優異數據使其有望成為全球首個同時覆蓋III期和 IV 期 NSCLC全人群的 PD-（L）1單抗。

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