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南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）

環球社會熱點 09:05 2022/01/17

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波鞋近年來備受追捧，不時傳出天價波鞋推出或成交，吸引不少民眾投資。南韓日前開賣Nike的新球鞋，吸引大批民眾搶購。有影片拍攝到民眾從扶手電梯湧入，目擊者更指好似看見大批喪屍。

【金球獎2022】《魷魚遊戲》奪最佳男配 吳永洙成南韓首人 【下一頁】

南韓2021年泡菜出口額近12.5億 創歷史新高 【下一頁】

上周五（14日）南韓30多間Nike店舖，限量開售新款波鞋Air Jordan 1 Low G。由於數目有限，加上升值潛力高，大批民眾衝到大邱一間商場內的Nike店，搶購店內分配所得的100對配額。

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有民眾人在現場，並拍下影片記錄眾人搶鞋畫面。影片可見，開首數人在上行的扶手電梯慢慢前行。其後，大批買家從4條扶手電梯湧出，一致衝向Nike店。目擊者指場面非常嚇人，簡直是喪屍電影。

有指，官方售價17.9萬韓圜（約1,170港元）的Air Jordan 1 Low G，開賣當日3小時後，在南韓最大二手平台Kream上，每對放售價為平均63.4萬韓圜（約4,146港元），部分更以超過80萬韓圜（約5,231港元）成交，利潤十分巨大。

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責任編輯：吳漢培

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