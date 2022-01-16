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紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男

環球社會熱點 19:29 2022/01/16

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美國紐約地鐵有亞裔女子於上周六（15日）被人從後推落路軌死亡，警方事後拘捕一名疑似有精神錯亂的流浪漢，並表示受害者與疑犯互不認識，認為是隨機犯案，與仇恨犯罪無關。男子被警察拘捕後，一度向傳媒作出伸舌表情。

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美國紐約時代廣場地鐵站周六早上，40歲姓Go的亞裔女受害人在等車時，突然被人從後推落路軌，被迎面而來的列車撞死。警方查閱閉路片段後發現，一名疑似精神錯亂的流浪男子，首先行近另一名非亞裔女子旁邊，女子其後驚慌失措離開。男子其後行近受害人，並在9點40分推她落路軌。

紐約市警察局長休厄爾（Keechant Sewell）表示，受害人與疑犯互不認識，屬隨機犯案，暫不涉及仇恨犯罪。紐約警局偵探部助理局長威爾科克斯（Jason Wilcox） 表示，該名非裔女子認為男子要將自已推落路軌，於是提高警覺，並目睹案件發生過程。

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當局事後拘捕一名懷疑有精神錯亂的流浪漢，61歲男子Simon Martial，並控以二級謀殺。他被警察拘捕後，更向傳媒作出伸舌表情並辱罵記者，更高呼自己是上帝，指受害人偷竊他銀包，所以將她推落路軌。

據悉，Martial作案纍纍，曾多次因搶劫被捕，而且有精神病史。

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責任編輯：郭麗明

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