【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測

英國早前為應對新冠肺炎疫情，推出「Plan B」防疫計劃收緊限制。英國傳媒報稱，當地最快或於1月26日解除Plan B防疫計劃，同時放寬完成疫苗接種旅客在入境時，不需接受檢測，但室內口罩令預計會維持。

【英國疫情】16至17歲開打第3針 確診持續回落 【下一頁】

《泰晤士報》引述運輸大臣夏博思身邊消息人士，指英國政府將在26日檢討Plan B防疫措施，預計屆時將取消外，在家工作指引﹑疫苗護照及完成疫苗接種旅客的入境新冠檢測要求亦一併取消。不過，室內場所如商店及公共交通工具的口罩令應該會維持。

據悉，夏博思亦支持取消入境檢測，相信有利英國復甦旅遊業及降低英國家庭的財政壓力。現時，完成疫苗接種旅客出發前需要接受快速檢測，才能前往英國。

英國經濟去年11月超疫情前 受惠提前聖誕購物潮 【下一頁】

然而，首相約翰遜（Boris Johnson）月初宣布，入境英格蘭的旅客不需出發前檢測，抵達後不需等待陰性PCR檢測期間及自我隔離，只需在入境後兩日內接受快速檢測。約翰遜指Omicron變種已在英國流行，措施對減少傳染作用有限。

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）亦指出，數據顯示英國正走往正確的方向，預期所有防疫限制屆時將會取消。消息人士透露，作為內閣對新冠防疫最保守的官員，賈偉德亦認為英國即將迎來災難終點。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培