【紫金盈喜】紫金礦業料去年多賺140%至156億人幣

▲ 【盈喜股】紫金礦業料2021年多賺140%至156億元人幣

紫金礦業 （02899） 發盈喜。紫金礦業預計上年全年純利為156億元（人民幣；下同），按年增約139.7%，即增加約90.91億元。若以扣除非經常性損益的純利計，即約為145億元，按年增約129.36%，即增加約81.78億元。每股收益為0.25元。

紫金礦業2021年主要礦產品產量為：礦產金47.5噸，按年增17.3%；礦產銅58.4萬噸，按年增28.9%；礦產鋅（鉛）43.4萬噸，按年增14.8%；礦產銀309噸，按年增3.3%；鐵精礦424.8萬噸，按年增9.7%。紫金礦業表示，上年礦產銅、礦產鋅、礦產銀、鐵精礦銷售價格按年上升，而礦產金的銷售價格則按年下跌。



紫金礦業指，根據集團與旗下合營公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿銅業的包銷協議，集團之子公司金山香港按照一定比例包銷卡莫阿銅業的礦產銅，期末部分

存貨未實現對集團外銷售，已抵銷報告期純利約4億元。

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