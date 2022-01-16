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【Bitcoin】比特幣跌破4萬美元支撐位後反彈 分析師看好上漲空間

股市 18:59 2022/01/16

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【Bitcoin】比特幣跌破4萬美元支撐位後反彈 分析師：比特幣儲備風險很低 未來有上漲空間

比特幣（Bitcoin）周一自去年9月以來首次跌破4萬美元，較11月逼近6.9萬美元的歷史高位下跌逾四成，隨後有所反彈，綜合報道，幾位技術分析師均認為4萬美元為比特幣的重要技術支撐位，隨著比特幣跌破4萬美元底位後，未來將有更多增長空間。

比特幣曾失守4萬關　較11月高位下挫逾4成，可看【下一頁】

金融機構Genesis Global Trading認為，比特幣現在似乎已經企穩，期權活動表明投資者認為比特幣4萬美元的考驗已經結束，未來還有更多上漲空間。

根據Genesis Global Trading數據顯示，比特幣看漲和看跌的期權隱含波動率的偏差最近從雙位數降至接近0，表明投資者對看跌期權的需求減少，看漲期權的需求增加。Genesis Global Trading認為，在其他條件相同的情況下，這種偏好轉變可能對比特幣價格有利。

交易所CrossTower分析師表示，比特幣的存備風險（reserve risk）為衡量風險回報比，目前該指標低於2021年7月觸底時的數字，表明持有者對比特幣有信心，故現在處於值得買入狀態，而這指標可能亦更加強調現在價格為比特幣觸底跡象。

Clocktower Group首席策略師Marko Papic表示，可以肯定比特幣仍會像以往波動，在聯儲局政策更加鷹下，比特幣的交易可能會出現波動，現在比特幣與標普500指數的相關性仍處於過去12個月以來最高水平之一。而在這種環境下，不會有人想擁有高風險資產，他預計加密貨幣和比特幣在未來三到六個月內不會有出色表現。

Bloomberg Intelligence的Mike McGlone表示，4萬美元的水平一直為比特幣的關鍵支撐點，他預計之後比特幣會突破10萬美元價格。Mike McGlone表示，比特幣需求和採用正在增加，而供應正在下降，這將對比特幣保持有利。

相關報道：【Bitcoin】NBA「獨行俠」庫班：比特幣永不是抗通脹工具

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