【內險股】內險去年保費收入揭盅　國壽靠穩、平保倒退、眾安在線勁升

▲ 內險股公佈去年保費收入。

多隻內險股上周公佈去年全年保費收入，表現如下﹕

國壽 （02628） 保費收入靠穩

去年未經審計的保費收入約6,200億元人民幣（下同），較2020年輕微增長1.1%。

平保 （02318） 保費收入全線按年倒退

集團公佈4間控股子公司去年保費收入。其中，中國平安財產保險及中國平安人壽保險去年保費收入分別跌5.5%及4%，至2700.4億元及4570.3億元；平安養老保險及平安健康保險的保費收入則分別跌16%及22.3%，錄220.2億元及112.3億元。

壽險及健康險業務去年的個人業務及團體業務之保費收入合計4902.9億元，按年倒退4.1%。當中，壽險及健康險業務去年錄4702.1億元保費收入，個人業務及團體業務去年保費收入207.6億元；個人業務的新業務保費收入按年減2.8%至1154億元，團體業務保費收入按年降14.6%至198.8億元。

中國人保 （01339） 財險保費收入增長逾一成

去年3間子公司人保財險、人保壽險及人保健康保費收入分別為4483.4億元、968.5億元及358.2億元，分別按年升3.8%、0.7%及11%。

新華保險 （01336） 保費收入按年微升

去年保費收入1634.7億元，按年升2.5%。

眾安在線 （06060） 保費收入按年勁升逾兩成

去年保費收入203.6億元，按年升21.9%。

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