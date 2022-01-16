美國超市商品嚴重短缺 受新冠疫情及天氣影響

新冠肺炎變種新冠病毒Omicron肆虐，導致勞動力短缺，由於供應鏈問題持續，美國不少超市無法及時補充食物供應，導致貨架空空如也。同時，暴風雪吹襲美國部分地區，引發民眾囤積商品，進一步加劇當地雜貨短缺。

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Omicron變種引發新一輪疫情，影響美國勞動力供應，加上運輸成本飆升、民眾對食物等雜貨需求持續情況下，美國出現商品供應危機；特別是加工食品及新鮮農產品，欠缺足夠人手採摘及處理，導致當地主要超市貨架空空如也。

美國民眾於社交網站表示，部分地區沃爾瑪（Walmart） 超市的意粉及肉類貨架空空如也、印第安納波阿斯（Indianapolis）的Meijer店裡的雞肉已售罄、佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）Publix的浴巾及家庭用品亦售罄，而華盛頓州Costco商店亦已實施限購紙巾。

美國消費者品牌協會指，當地以食品短缺最為嚴重，缺貨率高達15%，另亦有12%家庭清潔及個人衛生產品缺貨，較以往正常情況的7至10%比例為高。市場研究公司IRI截至1月9日數據顯示，全國連鎖超市冷凍食品庫存少於90%，急凍烘焙食品庫存更不足7成、當中急凍麵團更只剩餘6成存量。

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在愛達荷州和俄勒岡州邊境種植洋蔥等蔬果的Owyhee Produce行政總裁邁爾斯（Shay Myers）指，由於缺乏貨車司機及暴風雪阻礙道路，過去數周運輸成本大幅增加一倍，以往由東岸運送蔬果至西岸的運費約為7,000美元（5.46萬港元），最近升至1.8萬美元（14萬港元）至2.2萬美元（17萬港元）之間。

邁爾斯續指，礙於運費急升，因此已延遲向零售分銷商運送洋蔥，直至運費回落。

Omicron肆虐亦嚴重影響當地勞動力，消費者品牌協會傳播及研究副總裁丹尼斯（Katie Denis）表示，消費品行業於上月僅聘請1,500名員工，目前仍缺乏12萬名工人；而全國雜貨協會亦指，不少商店只有一半員工上班。

食品工業協會副總裁貝克（Doug Baker）表示，以往受天氣惡劣情況影響，商品供應短缺屬暫時性，但由於Omicron及食品行業勞力短缺，今年供應鏈問題更為複雜，預料在暴風雪前夕，民眾會進一步囤積商品。

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責任編輯：郭麗明