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【美股焦點】蘋果向荷蘭監管機構「妥協」 　荷蘭約會交友App可使用第三方支付系統

股市 17:48 2022/01/16

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【美股焦點】蘋果向荷蘭監管機構「妥協」 　荷蘭約會交友App可使用第三方支付系統

蘋果（美：AAPL） App Store 限制App 開發商只能透過蘋果支付系統收取課金，並採取15%至30%抽佣制度（俗稱蘋果稅），蘋果稅做法惹來各國監管機構密切關注。蘋果上周六（15日）表示，將允許荷蘭交友約會App，包括Match Gorup （美：MTCH）旗下Tinder等向用戶提供非蘋果的支付選項，以遵守荷蘭市場監管機構的命令。

郭明錤：蘋果AR頭戴裝置運算力領先行業2至3年　蘋果傳視元宇宙生活為禁區，看【下一頁】

上月荷蘭最高競爭監管機構「消費者和市場管理局」（ACM）認為，蘋果App Store存在壟斷行為，必須在上周六（15日）之前對支付政策完成調整，否則蘋果會面臨最高5000萬歐元（約4.41億港元）的罰款。

蘋果上周六在開發者網誌表示，蘋果App Store 將遵守上述決定，為荷蘭 App Store 上的約會App開發商向用戶提供第三方支付處理選項。但蘋果強調，開發人員無須使用第三方工具，並警告稱，一旦使用非蘋果支付系統，Apple無法協助解決發生在蘋果系統以外的付款或退款等安全問題，理由是蘋果無法「直接獲悉」相關信息。蘋果正針對荷蘭的決定提出上訴。

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記者：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 壟斷 App Store Apple

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