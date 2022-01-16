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祖高域感失望 會尊重裁決將離澳洲

環球社會熱點 17:48 2022/01/16

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網球男單一哥祖高域在澳洲的簽證問題告一段落，當地聯邦法庭裁定取消其簽證。祖高域表示，對裁決感到極度失望，但表示會尊重裁決，即將離開澳洲。法庭表示，數日後才會公開裁決書。

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在祖高域（Novak Djokovic）爭取澳網10冠開始前24小時，3位澳洲聯邦法院法官經過兩小時商討後，於當地周日（16日）6時宣布，取消祖高域的修改後簽證申請，要求祖高域支付法律費用，並在數日後公布裁決書。

祖高域得悉裁決後發表聲明，對裁決感到極度失望，但表示會尊重裁決，配合有關部門要求，合作地離開澳洲，對過去數周大眾聚焦在自己身上感到相關不自在，希望民眾可以重新關心澳網及參賽選手。

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澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）歡迎法庭裁決，表示澳洲的強大邊境政策是當地在疫情期間，一直維持低死亡率﹑高接種率及強大經濟復甦的保障安全的手段。總理莫里森（Scott Morrison）亦歡迎裁決，支持保障澳洲民眾安全的判決。

霍克上周五（14日）正式行使個人權力取消祖高域簽證。他強調是以健康和良好社會秩序為由，決定取消祖高域的簽證，認為上述做法符合公眾利益。

祖高域事件時序表

去年12月  
14日 參加塞爾維亞首都貝爾格萊德一場籃球比賽，期後多人確診
16日 接受病毒檢測，當時曾出席塞爾維亞郵局舉辦的儀式及無罩參與小組討論
17日 出席青少年網球比賽頒獎禮，他與得獎者都沒有佩戴口罩拍照。當晚得悉確診
18日 確診後仍接受法國體育媒體《隊報》（L’Equipe）採訪及拍攝
今年1月  
5日 獲醫療豁免打針的祖高域被澳洲當局拒絕入境，入稟法院上訴
9日 勝訴，獲准入境參與澳網公開賽
12日 承認入境時未有申報曾前往西班牙
14日 澳洲政府突然宣布再次取消祖高域的簽證
17日 澳洲聯邦法院駁回祖高域上訴，維持移民部長霍克取消簽證決定。

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責任編輯：吳漢培

疫情 簽證 澳洲 祖高域 疫苗 莫里森 網球

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