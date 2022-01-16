【保險數碼化】滙豐保險推網上自願醫保靈活計劃　並為滙捷儲蓄保險新增貨幣選擇

▲ 滙豐保險推網上自願醫保靈活計劃，並為其滙捷儲蓄保險計劃新增貨幣選擇。

滙豐保險宣佈，為鞏固作為全港第一數碼保險公司地位 ，推出網上滙豐自願醫保靈活計劃，並為其滙捷儲蓄保險計劃新增貨幣選擇，同時豐富現有的網上產品系列。

滙豐保險客戶可於滙豐的數碼銷售渠道，透過簡易指引取得報價及提交申請，購買滙豐自願醫保靈活計劃，亦可選擇擴大自願醫保靈活計劃的保障至最多9位其他家庭成員。

客戶如要享有最暢通無阻的體驗，可先登入滙豐個人網上理財，系統會預先填寫個人資料，亦可在網上填妥所需的病歷問卷。客戶亦可透過滙豐銀行戶口或滙豐信用卡每月或每年繳付保費。申請流程少於5分鐘。此外，滙豐保險亦提供電話核保功能，協助有需要披露特定病歷的客戶提交申請。

另外，由即日起至3月31日，凡經網上申請滙豐自願醫保靈活計劃的合資格客戶，可享首年保費 20%折扣優惠。凡申請兩位或以上家庭成員受保的合資格客戶，保障期內可享額外10% 家庭折扣。與此同時，滙豐保險亦宣布其滙捷儲蓄保險計劃新增多種貨幣選擇，除目前的英鎊貨幣選項外，亦提供3種額外的保單貨幣選項，包括港元、人民幣或美元。滙捷儲蓄保險計劃接納網上申請，於第五年期滿時，可為客戶提供高達200萬港元、165萬元人民幣或25萬美元的保證回報。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，滙豐保險決心進一步推動保險數碼化，以滿足香港市民對科技服務不斷上升的需求。在持續投資數碼產品的情況下，滙豐保險透過網上渠道的保障產品銷售額佔，去年保障產品銷售總額的四分之一。透過最新科技提升，包括推出保險概覽平台，客戶可在手機銀行或網上理財直接管理其保單。文德華又補充，自2021年4月首次推出以來，滙捷儲蓄保險計劃帶來超過10億港元的年度新造保費，幫助客戶實現儲蓄目標。

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