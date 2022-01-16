▲ 【嚴重違紀】華潤置地華北大區北京公司原副總經理違紀受查 傳涉著名建築師梁思成故居

北京市紀委監委上週六（15日）發通報指，華潤置地 （01109） 華北大區北京公司原副總經理黃濤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國華潤紀委紀律審查；經北京市監委指定管轄，平谷區監委對其監察調查。

黃濤現年50歲，在職研究生學歷，中共黨員。現任華潤置地華北大區遺留項目攻堅小組組長。曾任華北大區北京公司助理總經理、副總經理，華北大區京西事業部總經理，華北大區京北事業部黨支部書記、總經理。

所謂的遺留項目一般是指有糾紛、或者因其他多種原因遲遲不能開發、產權不明晰、無法辦理產證或爛尾的地產項目。有內媒指，華北大區的遺留項目是位於北京市東城區建國門區域的北總布胡同里的一宗拆遷未完成的土地，而這座拆除復建的「倒座房」（即與正房相對、緊鄰四合院大門的南房）的遺址，是上世紀中國著名建築學家梁思成、林徽因夫婦的故居，2009年華潤置地取得這宗地塊時，梁思成故居處在拆遷範圍。

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記者：李哲毅