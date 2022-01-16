  • 20°C
香港時間 : 2022116日 (日) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【嚴重違紀】華潤置地華北大區北京公司原副總經理違紀受查　傳涉著名建築師梁思成故居

股市 16:50 2022/01/16

分享：

【嚴重違紀】華潤置地華北大區北京公司原副總經理違紀受查　傳涉著名建築師梁思成故居

北京市紀委監委上週六（15日）發通報指，華潤置地 （01109） 華北大區北京公司原副總經理黃濤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國華潤紀委紀律審查；經北京市監委指定管轄，平谷區監委對其監察調查。

黃濤現年50歲，在職研究生學歷，中共黨員。現任華潤置地華北大區遺留項目攻堅小組組長。曾任華北大區北京公司助理總經理、副總經理，華北大區京西事業部總經理，華北大區京北事業部黨支部書記、總經理。

所謂的遺留項目一般是指有糾紛、或者因其他多種原因遲遲不能開發、產權不明晰、無法辦理產證或爛尾的地產項目。有內媒指，華北大區的遺留項目是位於北京市東城區建國門區域的北總布胡同里的一宗拆遷未完成的土地，而這座拆除復建的「倒座房」（即與正房相對、緊鄰四合院大門的南房）的遺址，是上世紀中國著名建築學家梁思成、林徽因夫婦的故居，2009年華潤置地取得這宗地塊時，梁思成故居處在拆遷範圍。

相關文章：

【人保財險2328】副總裁沈東違紀接受紀律審查　公司：經營管理運行正常（第二版）

【中石油涉貪】中石油前副總裁、昆侖前董事長凌霄涉嚴重違紀違法　主動投案

上海電氣：董事長鄭建華涉嫌嚴重違法違紀被查 不會對公司生產經營造成重大影響

記者：李哲毅

港股 華潤置地（01109）

上一篇文章

【保險數碼化】滙豐保險推網上自願醫保靈活計劃　並為滙捷儲蓄保險新增貨幣選擇

下一篇文章

【陳茂波網誌】陳茂波：繼續恪守審慎理財、應使則使　股樓暢旺帶緩和財赤壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購
阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮　仍看好濠賭股、首選金沙銀娛
【虎年發財】ViuTV 賀年電視廣告最低消費加價16%　TVB 再推中港兩地賀年廣告應戰
【虎年發財】ViuTV 賀年電視廣告最低消費加價16%　TVB 再推中港兩地賀年廣告應戰
【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成
【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款