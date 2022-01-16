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【陳茂波網誌】陳茂波：繼續恪守審慎理財、應使則使　股樓暢旺帶緩和財赤壓力

股市 16:32 2022/01/16

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【陳茂波網誌】陳茂波：繼續恪守審慎理財、應使則使　股樓暢旺帶緩和財赤壓力

財政司司長陳茂波發表網誌指，持續反覆的疫情所帶來的不確定性，對整體經濟、社會和民生帶來了磨人意志的壓力，要全力做好防疫控疫的工作，也力求善用公共資源，在疫情下為市民紓困、為中小企提供支持。陳茂波提到，本港同時面對著外圍複雜多變的國際政治經濟格局，有必要繼續恪守審慎理財、應使則使的原則，並且保留一定的財政實力，以確保金融穩定，並應付已知和未知的情況和需要。

陳茂波：經濟以更具廣度和深度的綜合式發展　才能滿足「充分就業」和「優質就業」，看【下一頁】

財政方面，陳茂波稱，在即將完結的2021-22財政年度，財政赤字原估計為1,016億元，如果扣除發債、房屋儲備金及未來基金投資回報的回撥等因素，則赤字更高達1,800億元。不過，受惠於經濟穩步復蘇，加上市場對樓市前景偏向正面，賣地收入及發展商補地價的金額遠高於預期，而樓市及股市交投暢旺亦令物業及股票印花稅收入比預期理想，這些收入都大幅度緩和了今年度的赤字壓力。

對於繼續派發電子消費券，陳茂波稱，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，便容易因「差異待遇」而引起反彈。相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足，如果能在大家都比較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。

相關文章：

【金融發展】陳茂波：本港正積極為中概股回流作準備　並將發行零售綠色債券、推動基建融資證券化

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記者：李哲毅

經濟 陳茂波 財政司

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